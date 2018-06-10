Севастополь відкрив Сагайдачного (фоторепортаж)

У Севастополі у суботу, 14 червня, відкрито пам’ятник гетьману України Петру Сагайдачному.

Монумент встановлено в районі бухти „Омега” (Гагарінський район міста), біля новобудов.

Почесне право відкрити пам’ятник було надано голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію Куніцину, голові Севастопольської міської ради Валерію Саратову і командувачу ВМС України віце-адміралу Ігорю Тенюху.

Він назвав символічним, що пам’ятник гетьману П.Сагайдачному встановлено саме "в день народження міста Севастополя, в день його 225-річчя". На думку С.Куніцина, "тепер вже ні в кого не буде сумнівів в тому, що це українське місто".

У свою чергу, голова Севастопольської міськради Валерій Саратов підкреслив, що заслугою Сагайдачного є об’єднання тогочасної української еліти, і сьогодні це важко переоцінити.

"Ми відкриваємо другий в цьому році пам’ятник, нещодавно відкрили пам’ятник депортованим народам. Будемо ще відкривати. І та толерантність, яка присутня сьогодні у місті Севастополі, та взаємна повага одного до одного, яка реально є, дозволяють нам сьогодні, в день 225-річчя міста, з оптимізмом дивитися в майбутнє", - наголосив голова Севастопольської міськради.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН