Київ і Крим конфліктують довкола міліції

Парламент Криму проти глави міліції України! Кримська Рада відмовилася погодити призначення «людини Луценка» - генерал-майора Миколи Іллічова керівником міліції автономії. А уряд Тимошенко того ж дня призначив його заступником глави МВС – начальником міліції Криму. ВР автономії здаватися не збирається...

Генерал-майор Іллічов наприкінці минулого року отримав від Луценка «квиток на війну», а з ним приставку в.о. начальника міліції Криму. Головний міліціонер країни тоді заявив: через три місяці Іллічов має доповісти керівництву МВС про ситуацію в Криму.

- І він стане або начальником, або ми шукатимемо іншого виконуючого обов`язки (начальника міліції автономії – ред.), - додав Луценко.

Через три місяці «не склалося»: чи то Луценко до віборів мера готувався, чи ще щось, але Іллічов залишився в.о. Аж до червня. Кримські депутати заявили: це порушення закону.

13 червня глава МВС на прес-конференції в Сімферополі підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України на призначення Іллічова своїм заступником – начальником Головного управління МВС України в АРК.

- Вважаю, що діяльність пана Іллічова заслуговує на позбавлення від зайвої позначки в.о., - сказав Луценко.

Міністр зазначив, що всі завдання, які Іллічову поставили при призначенні, він виконує.

- Це не означає, що він завершив, але наступ по всіх фронтах, які були визначені під час його призначення, йде і є результативним, - заявив глава МВС.

Луценко зазначив, що діє виключно в рамках закону «Про міліцію», в якому нова посада Іллічова «пишеться через риску, а не відповідно до кримської Конституції, в якій ця посада пишеться через кому ».

- У мене немає коми, у мене людина буде через риску, - сказав глава МВС. - Тож великий привіт кримським депутатам. Іллічов працюватиме начальником кримської міліції. Я використаю всі можливості, у тому числі і це хитросплетіння законів для того, щоб тут була людина закону, а не людина, яку Меля призначає на своїх блатних хазах.

Верховна Рада Криму з відповіддю Чемберлену зволікати не стала. На засіданні через декілька днів після прес-конференції Луценка відмовила в узгодженні призначення Іллічова на посаду.

Голова парламенту автономії Анатолій Гриценко заявив, що парламентарії зробили це, щоб припинити спроби порушити закони і ущемити права Криму.

- Пов’язано це насамперед з ігноруванням повноважень Автономної Республіки Крим. Це головна причина, що лягла в основу постанови, яку внесла Постійна комісія парламенту із законодавства, законності і правопорядку, - заявив кримський спікер.

- У спеціальномузаконі про проходження служби в правоохоронних органах рядового і начальницького складу органів МВС чітко записано, що виконуючий обов`язки повинен працювати не більше двох місяців, а на зайнятій посаді – не більше чотирьох місяців. Це прописано в законі, і ні Москаль, ні Луценко, ні Гриценко не мають права коментувати цей закон – його потрібно чітко виконувати. Минуло чотири місяці – де-юре, де-факто Іллічов працює начальником Головного управління МВС України в Криму. Вже шостий місяць він працює. Доки грубо порушуватиметься спеціальний закон і Конституція Криму? – додав глава ВР автономії.

Рішення про відмову погоджувати призначення Іллічова на посаду Гриценко обіцяв направити в Кабінет Міністрів України. А Кабмін того ж дня призначив Іллічова заступником міністра МВС – начальником Головного управління МВС України в Криму. Гриценко, ще не знаючи про рішення Кабміну, заявив журналістам: якщо Кабмін все ж таки призначить Іллічова на посаду, то Верховна Рада Криму оскаржуватиме це рішення в суді.

- Якщо буде ухвалено рішення Кабінету Міністрів України про призначення Іллічова заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС України в Криму, дану постанову Кабінету Міністрів України буде оспорено в судовому порядку, - наголосив Гриценко.

Соратник Луценка – член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій Москаль впевнений: парламент автономії перевищив свої повноваження і вчинив політичну розправу над Іллічовим за активізацію діяльності міліції з наведення порядку в автономії.

- В першу чергу, це стосується наведення порядку в земельних відносинах та у боротьбі з криміналітетом, який і привів до влади підконтрольного йому Гриценка. Можна навіть сказати, що саме цей криміналітет ініціював постановку питання в парламенті про висловлення недовіри Миколі Іллічову, - заявив Москаль.

За словами депутата, до «виконуючого обов’язки» парламент АРК «не має абсолютно ніякого відношення. В.о. – ні з ким не узгоджується. Це прерогатива тільки міністра ». Москаль зазначив, що уряд за поданням міністра приводить на посаду керівника кримської міліції у відповідності до закону України про міліцію, де зазначається, що міліцію в АРК очолює заступник міністра – начальник головного управління МВС у Криму. Тож призначати заступників міністра - це прерогатива уряду згідно із законом про Кабінет міністрів, який нещодавно був підписаний Президентом. Таким чином, за словами Москаля, кримський парламент дає лише погодження на призначення начальника головного управління МВС в Криму, а заступника міністра – Кабінет міністрів згідно свої повноважень.

Тож, заявив Москаль, своє рішення керівництво кримського парламенту «може скрутити в трубочку і засунути собі в с...у » (цитується по сайту Обком).

Але у кримського спікера є козир. Під час зустрічі з Президентом Віктором Ющенком керівники Криму заручилися його підтримкою у питанні про призначення та звільнення керівників правоохоронних органів автономії, заявив Гриценко. Це підтверджує повідомлення прес-служби Президента.

- Президент висловив підтримку позиції керівників АР Крим щодо необхідності чіткого дотримання законів при призначенні та звільненні керівників центральних органів виконавчої влади в Криму та правоохоронних органів (щодо обов`язковості погодження з керівництвом автономії зазначених осіб), - інформувала прес-служба за підсумками зустрічі Президента з кримським прем`єром та спікером.

...посада головного міліціонера Криму, яка, в ідеалі, має бути поза політикою, опинилася в центрі політичних ігор. Небезпечних ігор, зауважмо...