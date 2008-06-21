Через наслідки зливи було перекрито рух на одній з доріг Криму

09:57, 21 червня 2008
Крым
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Затор вдалося ліквідувати

В результаті сильних злив стався розлив води, що призвело до підтоплення проїжджої частини дороги і перекриття дорожнього руху на 59-му кілометрі автодороги Сімферополь – Херсон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, це сталося у п`ятницю, 20 червня.

Затор вдалося ліквідувати.

На місці події працюють оперативна група Головного управління МНС України в автономії, підрозділ Первомайського ДАІ, техніка Первомайського райавтодору.

 

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