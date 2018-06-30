У Криму встановили пам`ятник Гуусу Хіддінку (фоторепортаж)

У Криму встановили пам`ятник Гуусу Хіддінку (фоторепортаж)

23:00, 25 червня 2008
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Власників одного з пансіонатів вразила перемога збірної Росії над шведами... Вболіваємо за Росію, вболівати за Україну вже сил немає, говорить скульптор...

У Криму встановили пам`ятник тренеру збірної Росії Гуусу Хіддінку (Guus Hiddink).

Власників одного з пансіонатів під Алуштою так вразила перемога збірної Росії над шведами (2:0) в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи, що вони вирішили встановити такий пам`ятник.

Скульпторові Євгенію Яблонському на створення роботи дали лише дві доби.

Постать Хіддінка заввишки 1,75 метра була встановлена на постамент 21 червня за три години до гри росіян з голландцями, що принесла перемогу збірній Росії.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН

 

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