У Криму встановили пам`ятник Гуусу Хіддінку (фоторепортаж)
Власників одного з пансіонатів вразила перемога збірної Росії над шведами... Вболіваємо за Росію, вболівати за Україну вже сил немає, говорить скульптор...
У Криму встановили пам`ятник тренеру збірної Росії Гуусу Хіддінку (Guus Hiddink).
Власників одного з пансіонатів під Алуштою так вразила перемога збірної Росії над шведами (2:0) в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи, що вони вирішили встановити такий пам`ятник.
Скульпторові Євгенію Яблонському на створення роботи дали лише дві доби.
Постать Хіддінка заввишки 1,75 метра була встановлена на постамент 21 червня за три години до гри росіян з голландцями, що принесла перемогу збірній Росії.
Фото Олексія Сувірова / УНІАН
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