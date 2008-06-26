У Сімферополі за зауваження підрізали заступника головного міліціонера Криму

Правоохоронці вважають, що ножове поранення заступнику начальника Головного управління МВС України в Криму Рефату КЕНЖАЛІЄВУ було завдане з хуліганських спонукань. Ця версія є основною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що заступник начальника міліції Криму дістав проникаюче поранення черевної порожнини в цю неділю в Сімферополі після інциденту з невідомим чоловіком. «Громадянин, який зовнішніми ознаками перебував у нетверезому стані, приставав до пасажирів маршрутки, щось там висловлював. Рефат КЕНЖАЛІЄВ, який їхав у маршрутці, зробив йому зауваження, той принишк, але, мабуть, затаїв образу», - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ. Чоловік вийшов на зупинці з маршрутки слідом за Р.КЕНЖАЛІЄВИМ і завдав йому ножового поранення.

Заступник начальника Головного управління МВС України в Криму доставили у відділення реанімації однієї з лікарень Сімферополя. Медики провели операцію. Зараз життю Р.КЕНЖАЛІЄВА нічого не загрожує, кажуть лікарі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Ведуться пошуки чоловіка, котрий завдав ножового поранення. Складено фоторобот підозрюваного.