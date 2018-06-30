Хто, чому і чиї інтереси відстоює у конфлікті довкола Vanco?

Гості Вечірньої Свободи - енергетичний експерт Роман Купчинський та заступник секретаря РНБО Борис Соболєв.

Роман Скрипін: Пане Романе, «Венко» - це авторитетна американська компанія чи так собі?

Роман Купчинський: Так, відома фірма, яка вже довгі роки існує. Вона має непогану репутацію як нафтогазова фірма в США.

Роман Скрипін: Непогану репутацію? Чому я запитую? Бо я користуюся якраз Інтернетом як і, очевидно, більша кількість, яка більшає рік у рік, українців. І звідки можна дізнатися про наступне, що «Венко» - це компанія, яка має невеликий обіг, це 7,5 мільярдів доларів на рік.

Йдеться у матеріалі за авторства Сергія Старицького та Вадима Шелешка.

Тим не менше вони обіцяли вкласти набагато більше у розробку чорноморського шельфу.

І тут ставиться під сумнів авторитет цієї компанії, оскільки вона, як зазначається в матеріалі, програє конкурентам, скажімо, таким компаніям, як «Шел» і «Ексон Мобайл».

То що Ви можете сказати з цього приводу?

Роман Купчинський: Конкурентом для «Шел» «Ексон Мобайл» ніколи не стане. Це нереально.

Справа в тому, що це, що відбувається навколо чорноморського шельфу і «Венко», воно дуже заплутано, тому що не йдеться зараз про «Венко», а йдеться про нову фірму, яка була створена, прикерченська фірма, яка була зареєстрована на Віргінських островах, яка не є «Венко». Це зовсім нова фірма.

І тут неясність, чому «Венко» передав ліцензію цій невідомій фірмі, яка не має ніякого досвіду в нафтогазовій промисловості.

Роман Скрипін: Чому? Я зайшов на сайт «Венко». І там йдеться, що ця компанія отримала дозвіл на розвиток, освоєння чорноморського шельфу, загальна площа 3,2 мільйони акрів. Якраз на сайті «Венко» про це йдеться.

Роман Купчинський: Так, «Венко» отримала дозвіл. Коли брати (слово незрозуміле) у законі, то український закон проходить розподіл продукції, то там дуже чітко сказано, що вони можуть передати ліцензію тільки за згодою Кабінету Міністрів. Це ст. 7 закону про угоди про розподіл продукції.

Мені невідомо, чи вони це передали, чи Кабмін погодився з тим, що приходить нова фірма, яка не є відкритою зовсім, яка не має фінансових потужностей, розробляти чорноморський шельф.

Це створить колосальні проблеми в розумінні, що це таке, хто є прикерченська нафтова компанія?

Роман Скрипін: Пане Романе, чи є якась реакція у США на конфлікт «Венко» і українського уряду?

Роман Купчинський: Так. Переважна реакція була з боку посольства США в Києві і представників Держдепартаменту, Мінекономіки, що «Венко» треба прийняти, щоб не зривати контракт з «Венко», як це зробив український уряд.

При тому багато спеціалістів вважають, що така постановка проблеми, щоб відновити контракт з «Венко», це не є справедливо, бо на базі українського законодавства «Венко» порушила дуже багато статей в законі.

Роман Скрипін: Пане Романе, я все ж таки запитував, чи є безпосередньо в США, а не в посольстві США у Києві, реакція на конфлікт «Венко» і українського уряду?

Роман Купчинський: В Штатах питання «Венко» - це є розрекламована справа. Тут мало кому ця справа відома. Тільки малий круг людей, які є пов’язані з енергетичним бізнесом в Америці.

Борис Соболєв: Мене дивує, що людина, яка береться коментувати (при всій повазі до цього пана), зовсім не знає суті питання.

Роман Скрипін: Пане Борисе, я Вас не прошу коментувати слова Купчинського, я Вас прошу коментувати справу «Венко». Добре?

<...>

Роман Скрипін: Добре. Давайте Ви не будете коментувати те, що сказав пан Роман, а дасте відповідь.

Борис Соболєв: Це є результат роботи комісії, складеної з перших керівників держави. Комісія, яка працювала замість того, щоб робити повсякденну свою роботу, була відірвана від цієї роботи.

Внаслідок того, що три особи в уряді Тимошенко, яким чомусь здалося у 2008 році невірним те, що вони зробили в 2005 році, попідписували, вони винесли цю справу зараз на загал, відірвали по суті від роботи Генпрокурора, міністра юстиції, голову СБУ, міністра оборони, які мусили замість того, щоб працювати, взятися пояснюватися, розбиратися не з «Венко»…

Борис Соболєв: Немає питань до «Венко». Немає такої нової структури, як «Венко Прикерченська».Немає питань до «Венко». Немає такої нової структури, як «Венко Прикерченська». Більше того, комісія з’ясувала, що «Венко Прикерченська» є пов’язаною особою, яка має більше 25%...

Роман Скрипін: Пане Борисе, я, власне, хотів це уточнити. Уряд підписував угоду з «Венко» чи «Венко Прикерченська»?

Борис Соболєв: Угода підписана з «Венко Прикерченська ЛТД», яка є пов’язаною особою «Венко Енерджі Хьюстон», яка має відповідні 100% гарантії материнської структури з Хьюстона, яка має відповідні банківські гарантії, надані першокласними банками, на виконання всіх зобов’язань, які вони взяли на себе.

Державна комісія уточнила і витратила на це буквально пару місяців роботи, повторила те коло тих 2,5 років роботи різних комісій різних урядів, тому що було три уряди, які перевіряли, ще раз перевіряли, потім одна одну перевіряли, тягнули-тягнули і дотягнули до середини 2008 року для того, щоб рапортувати Україні, українцям, що, ви знаєте, нам ще до нашого шельфу, як до Києва рачки, тому що нам декому здалося в уряді, можливо, навіть за чиїмось замовленням, що те, що уряд Тимошенко робив в 2005 році не зовсім гарно, давайте його будемо переглядати.

Якісь чотири студентки, якась така базарна термінологія просто вжита, вона негідна статусу тих людей, які просто це заявляли.

Роман Скрипін: А для чого було реєструвати компанію на Віргінських островах, скажімо?

Борис Соболєв: А Ви знаєте, що і «Ексон Мобайл», і так далі – геть усі реєструють на тих же островах. Для того, щоб зайти в проекти такі високоризиковані, яким є будь-який шельф: чи то шельф африканський, чи то шельф чорноморський і так далі, то робиться компанія спеціального проектування, яка спеціально утворюється, реєструється і бере на себе ризик лише цього проекту.

Це загальносвітова практика. Немає в цьому нічого. При чому, геть усі комісії, геть усі наші спецслужби і так далі, навіть запитували в ФБР з приводу того. І ми маємо достовірну інформацію підтверджену в тому числі з тих джерел, що жодних корупційних актів не було доведено і не проведено.

Роман Скрипін: Є правда, яка полягає в тому, що Україна самотужки опанувати або освоїти чорноморський шельф не в змозі, оскільки компанія «Чорноморнафтогаз» видобуває не глибше 70 метрів корисні копалини у Чорному морі. А тут йдеться, виправте мене, про яку глибину? Близько 2 км, якщо я не помиляюся.

Борис Соболєв: Шельф йде до 100 м 30%, до 1 км 30% і 40% до 2 км води. Жодної техніки, жодного спеціаліста в Україні немає.Борис Соболєв: Дивіться, шельф йде до 100 м 30%, до 1 км 30% і 40% до 2 км води. Жодної техніки, жодного спеціаліста в Україні немає.

Роман Скрипін: «Венко» має таких спеціалістів для видобутку?

Борис Соболєв: «Венко» має спеціалістів, має досвід, має підтверджені, як кажуть, контракти, повністю укладені і законтрактовані на цей рік, зокрема, 2008.

Є попередній контракт на 2010 рік для найму однієї з 17 платформ плавучих, які можуть свердлити на глибині понад тисячу метрів води.

Тобто, вони розписані по днях. Вже на 2010 рік на українських шельфах законтрактована одна з цих платформ…