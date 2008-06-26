Альпіністи врятували туриста, котрий зірвався з гори в Криму
16:30, 26 червня 2008Крым
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Чоловіку надали медичну допомогу
У Криму альпіністи МНС врятували туриста з Євпаторії, котрий зірвався з гори.
Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні біля селища Новий Світ, на тропі Голицина впав зі схилу гори турист, 1981 року народження.
На місце прибули 7 працівників Феодосійського гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які за допомогою альпіністського спорядження підняли постраждалого вгору та надали йому первинну медичну допомогу.
За попередніми даними, у постраждалого важких травм немає.
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