Альпіністи врятували туриста, котрий зірвався з гори в Криму

У Криму альпіністи МНС врятували туриста з Євпаторії, котрий зірвався з гори.

Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні біля селища Новий Світ, на тропі Голицина впав зі схилу гори турист, 1981 року народження.

На місце прибули 7 працівників Феодосійського гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які за допомогою альпіністського спорядження підняли постраждалого вгору та надали йому первинну медичну допомогу.

За попередніми даними, у постраждалого важких травм немає.