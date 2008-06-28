Комуністи закликають бойкотувати шкільний урок, присвячений НАТО

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ закликає батьків і школярів бойкотувати 1 вересня шкільний урок, присвячений НАТО.

«Ті працівники системи освіти, які йдуть на поводі у помаранчевої влади і мають намір перший урок 1 вересня присвятити проблемі НАТО, знаходяться не в ладах із совістю», - заявив Л.ГРАЧ, повідомляє його прес-служба.

Головний комуніст Криму звернувся до батьків, школярів, громадських активістів з проханням бойкотувати перший урок, присвячений НАТО: не приходити на нього. Як альтернативу він запропонував батькам і активістам надати цього дня антинатівську допомогу в проведенні першого уроку і «розповісти, що таке бомбардування в Югославії, знищення людей в Іраку».