У Криму туристичний автобус з дітьми з`їхав у кювет

4 дітей та 2 дорослих отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Криму, на автодорозі Ялта-Севастополь.

Як повідомляє прес-служба МНС, вдень 29 червня водій автобуса "Неоплан", який перевозив 32 дитини та 9 дорослих з табору відпочинку "Алсу" на екскурсію до смт Форос, на спуску не впорався з керуванням і допустив з`їзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги у кювет.

За даними прес-служби Головного управління МНС України в Криму, внаслідок ДТП травмовані діти, 2000, 2003 і 2005 років народження, а також дорослі - 1971 і 1979 р.н. У всіх - закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку.

Постраждалих госпіталізовано до Лівадійської міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.