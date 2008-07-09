Вітренківці захопили в Криму «натівський плацдарм» (фото)

Активісти Блоку Вітренко 9 липня встановили наметове містечко в селищі Новоозерне (Крим).

Прогресивна соціалістична партія України має намір зірвати навчання «Сі Бриз 2008» в Криму і на півдні України, заявила в червні лідер ПСПУ Наталія Вітренко. «Наше завдання, щоб під ними («натівцями») земля горіла», - сказала вона.

11 квітня 2008 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про допуск підрозділів збройних сил інших країн та територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях». У відповідності до цього закону, у 2008 році передбачено проведення 9 навчань за участю українських військовослужбовців за межами території України та 11 військових навчань на території України, у тому числі «Сі Бриз – 2008».

Міністр оборони України Юрій Єхануров переконаний, що акції протесту ПСПУ не завадять проведенню міжнародних навчань.

Міжнародні військові навчання «Сі Бріз-2008» відбудуться з 14 по 26 липня. Відкриття «Сі Бріз-2008» пройде в Одесі 14 липня.

Нагадаємо, в кінці травня – на початку червня 2006 року у Феодосії навчання «Сі Бриз-2006» були зірвані представниками ряду політичних сил: КПУ, Блоку Вітренко та іншими.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН