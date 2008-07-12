У Севастополі невідомі порозбивали вікна у трьох київських потягах?

У Севастополі в районі Інкермана невідомі 10 і 11 липня порозбивали вікна у трьох київських потягах - № 27, №297 і №298.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» Олег ЯЦЕНКО.

На думку О.ЯЦЕНКА, „напади на київські потяги є новою спробою дестабілізації ситуації у Криму з боку проросійських сепаратистів та новим доказом потурання цьому з боку місцевих підрозділів міліції, прокуратури та СБУ, відсутності належного контролю з боку офіційного Києва”.

За словами голови «Студентського братства», «показовим є факт того, що невідомі особи, оминаючи московські та пітерські поїзди, били вікна лише тим потягам, які мають київське формування».

Водночас О.ЯЦЕНКО зазначив: «Правоохоронні органи не припинили ці злочинні дії попри те, що напади відбувалися послідовно у світлу частину доби 10 і 11 липня щоразу на тій самій ділянці Інкермана, де рух потяга найбільш повільний».

Як повідомив О.ЯЦЕНКО першим, близько 15.30 10 липня, постраждав потяг №27, другим, 11 липня, – потяг №298, а «найбільш брутальний напад» стався на потяг №297, близько 19.00 11 липня, коли були розбиті вікна одразу в багатьох вагонах (№№ 2, 7, 8, 11, 12, 13, 15), при цьому каміння пробило вікна 12-го вагона наскрізь, і лише дивом вдалося уникнути поранення пасажирів.

Як додав О.ЯЦЕНКО, оскільки напади відбулися на території Балаклавського району Севастополя, «Студентське братство» звернулося до місцевої міліції й отримало від заступника начальника Балаклавського райвідділу міліції підполковника міліції Олександра ПОПОВИЧА коментар: „Йдеться не про дрібне хуліганство, а про кримінальний злочин, який має бути розкритий підрозділом лінійної міліції, яка забезпечує правопорядок на залізниці”.

«Студентське братство» закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА дати доручення правоохоронцям перевірити можливий зв`язок між нападами на київські потяги та активізацією проросійських сепаратистів, які 5 липня зірвали святкові заходи до дня Військово-морських сил України на Графській пристані у Севастополі.

Водночас О.ЯЦЕНКО висловив обурення з того приводу, що 11 липня був випущений з-під варти під підписку про невиїзд один із трьох затриманих активістів проросійських організацій, що брав участь в інциденті 5 липня на Графській пристані. За словами голови «Студентського братства», „це створює атмосферу безкарності, сприяє активізації проросійських сепаратистів, які можуть бути причетними і до нападів на київські потяги”.