«Хромая» политика мешает Украине быть ближе к Европе

Присоединение Украины к Евросоюзу - главная тема 5-го саммита «Ялтинской европейской стратегии» (YES). Площадкой для обсуждения евробудущего Украины по традиции стал Ливадийский дворец в Ялте. Здесь собрались известные политики и экономисты из разных стран мира. Специальным гостем саммита на этот раз был премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони Блэр. Британского политика по «заказу» журналистов привез в Ливадийский дворец основатель YES, бизнесмен Виктор Пинчук.«Я рад, что стал здесь первым премьер-министром Великобритании после Уинстона Черчилля», - пошутил Блэр...

Саркози обещает помочь Украине

Украина возлагает большие надежды на французское председательство в Европейском Союзе. Президент Франции Николя Саркози 10 июля на заседании сессии Европарламента заявил о намерении способствовать движению Украины в Евросоюз. «Мы должны способствовать движению Украины в сторону ЕС», - сказал он.

«Сближение ЕС и Украины будет прогрессировать» при условии заключения нового соглашения о сотрудничестве. Его Украина и Евросоюз могут подписать в начале 2009-го, отметил Саркози в обращении к участникам саммита «Ялтинская европейская стратегия». Принципы нового партнерства будут обсуждать на саммите во французском Эвиане в сентябре этого года. «Эвианский саммит должен дать решающий импульс переговорам о новом соглашении, которое затем будет оформлено и подписано в начале 2009 года», - написал Саркози в письме-обращении. «Таким мы видим цель президентства Франции в Европейском Союзе», - заверил он.

Со своей стороны Президент Украины Виктор Ющенко в видеообращении к участникам ялтинской встречи подтвердил: европейская интеграция - неизменный стратегический приоритет государственной политики Украины. Без полноценного участия Украины процесс построения «единого европейского дома» не будет завершен, убежден Ющенко.

В евробудущее Украины верит и грузинский коллега Виктора Ющенко - Михаил Саакашвили. «У нас один путь: мы должны двигаться в Европу, продолжать демократические реформы», - сказал Саакашвили в ходе саммита YES.

Препоны на пути в Евросоюз

На пути в Евросоюз Украина продвинулась не так далеко, как могла бы, отмечают эксперты. Мешает европейской интеграции Украины политическая нестабильность. Немецкий политолог, член правления «Ялтинской европейской стратегии» Александр Рар говорит: несмотря на определенные успехи Украины (например, вступление в ВТО), в стране «как всегда, хромает политика».

Политическая конфронтация – это часть демократии, но когда она продолжается так долго, это создает сложности, сказал в кулуарах саммита президент Польши в 1995-2005 годах, член правления YES Александр Квасьневский. «На сегодня самая главная потеря – это время. По-моему, много процессов можно было решить раньше, быстрее, и быть готовыми к вступлению (в ЕС – ред.)», - говорит он.

Еще одна проблема на пути в ЕС – проблема ратификации Лиссабонского договора. Как известно, недавно ирландцы отказались ратифицировать это соглашение, которое должно обозначить новые принципы деятельности Евросодружества. Отказ ирландцев сплотил многих евроскептиков. ЕС сегодня ощущает усталость от расширения, говорят они. Рар предлагает не драматизировать. «Не нужно драматизировать ситуацию, как ее любят драматизировать извне Европы - считают, что из-за голосования в Ирландии рухнет какая-то европейская модель, которая существует уже 60 лет. Этого не произойдет», - говорит он.

«Сейчас судорожно ищут выходы из положения. Но и этот процесс не нужно драматизировать. Да, Лиссабонский договор, по-видимому, не будет реализован, если ирландцы не проголосуют второй раз - «за». Но есть запасные площадки для Европейского Союза. Мы нашли в Лиссабонском договоре тоже запасную площадку, ведь сначала говорили, что нужно жить по новой Конституции, она должны была превратить Европейский Союз в политический союз, создать в нем новые институты. Сейчас нужно думать о том, как, может быть, еще снижать планку в плане построения политического союза, но экономический союз-то существует, все равно границ внутри Европы нет. Я уверен, что Европа состоялась и состоится в будущем», - говорит немецкий эксперт.

Блэр советует не закрываться в раковины

Британский политик Тони Блэр, выступая на ялтинской встрече, заявил, что современные вызовы глобальны по своей природе, и ни одна страна не способна преодолеть их в одиночку. «Энергетический, продовольственный кризис или терроризм - справиться с этим можно лишь вместе, работая через границы», - сказал он.

Поэтому Европейский союз не должен проводить политику закрытости. «Мы должны быть открытыми, а не закрываться в раковины», - уверен Блэр.

Открытой должна быть и Украина. Будет она членом ЕС или нет, будет определяться соглашениями, это будет зависеть от господствующих настроений в Евросоюзе. «Но судьбу украинской евроинтеграции определят не только соглашения, но и то, насколько Украина сможет продемонстрировать свое отношение и свою готовность. Если страна будет открытой и состоятельной, если она докажет, что может быть хорошим союзником, она сама поставит себя на повестку дня Европы», - сказал бывший премьер-министр Великобритании.

Украине придется подождать еще, как минимум, 12 лет

Украина может обрести членство в Евросоюзе в 2020 году. Квасьневский говорит: это вполне реально. «12 лет (до 2020 года – ред.) – это большие возможности. Если не будет какого-то серьезного кризиса в мире или Европе, 2020 год – это абсолютно реалистические сроки», - говорит он.

Правда, для достижения этой цели украинским политикам нужно работать. Работать уже сейчас. «Задача всех политических партий, всех политических лидеров Украины сказать, прежде всего, самим себе: 2020 – это возможно, и сделать все, чтобы так было», - уверен политик.

«Когда ты идешь на Олимпийские игры или какой-то чемпионат, нужно думать о золотой медали, тогда, может быть, получишь серебряную, бронзовую медаль, четвертое, пятое место. Когда ты начинаешь думать, что ты, может быть, займешь восьмое место, ты даже в финале не будешь», - добавляет он.

Со своей стороны участник 5-го ялтинского саммита - премьер-министр Словакии в 1998-2006 годах Микулаш Дзуринда подчеркивает, «чем больше реформ проведет Украина, тем быстрее она станет членом ЕС».

«Не только Украина - это страна, которая нуждается в Европе. Европа тоже нуждается в Украине», - уверен оптимист Блэр. За право стать частью Европы нужно побороться. «И вы должны видеть в этой борьбе не угрозу, а возможность», - резюмировал спецгость 5-го саммита YES.

Елена Власова