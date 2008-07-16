У сусідній з Кримом області зафіксували масову загибель риби

У Херсонській області в акваторії Дніпра в районі нижнього б’єфу біля м. Нова Каховка зафіксовано масову загибель риби на площі 4 кв. км. – в середньому 2 одиниці на 1 кв. м.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної держадміністрації, приблизна маса загиблої риби – близько 100 тонн.

Зараз встановлюється причина загибелі. Зразки загиблої риби взято для аналізу. Його результат буде відомий протягом 5-6 днів. Загибла риба вивозиться на міське звалище побутових відходів з дотриманням санітарно-епідемічних норм.

На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситацій ухвалено рішення тимчасово закрити місця масового відпочинку на воді до встановлення причини загибелі риби.