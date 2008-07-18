Міліція: Чутки про розгул злочинності в Криму дуже перебільшені

Головне управління МВС України в Криму спростовує інформацію кримської прокуратури про зростання рецидивної злочинності в автономії на 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні Відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму.

«Чутки про розгул рецидивної злочинності в Криму, які з`явилися з подачі прес-служби прокуратури, дуже перебільшені», - зазначає міліція автономії.

Прес-служба кримської міліції, посилаючись на дані державної статистики, заявляє, що особи, які раніше скоювали злочини, у першому півріччі поточного року здійснили на 7% менше злочинів, аніж за аналогічний період минулого року, а раніше засуджені особи - на 5,7% менше.

Як повідомлялося, на цьому тижні кримська прокуратура поширила повідомлення, в якому, зокрема, було сказано: «Враховуючи зростання злочинності в автономії, зокрема збільшення рецидивної злочинності на 100 відсотків, прокуратура запланувала перевірки виконання законодавства кримською міліцією, зокрема тих законодавчих актів, які регламентують діяльність з профілактики злочинності».