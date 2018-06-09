Служителям церкви за Юрія Шевчука не соромно

В Україні триває всеукраїнський концертний тур, присвячений 1020-річчю хрещення Київської Русі.

Музиканти гуртів «ДДТ», «Брати Карамазови» і «Скай», які сьогодні їздять по містах України, допомагають своєю творчістю церкві в здійсненні її місії в молодіжному середовищі.

Рок-музиканти є віруючими, православними і відкрито говорять про це, що примушує задуматися про питання віри їх шанувальників. Служителі церкви відзначають, що їм не соромно ні за музику цих груп, ні за слова їх пісень, в яких немає вульгарності, які змушують слухача задуматися.

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Фото Олександра Юрченка /УНІАН