Служителям церкви за Юрія Шевчука не соромно
В Україні триває концертний тур, присвячений 1020-річчю хрещення Київської Русі... Днями рок-музиканти виступили в Севастополі (6 фото)...
В Україні триває всеукраїнський концертний тур, присвячений 1020-річчю хрещення Київської Русі.
Музиканти гуртів «ДДТ», «Брати Карамазови» і «Скай», які сьогодні їздять по містах України, допомагають своєю творчістю церкві в здійсненні її місії в молодіжному середовищі.
Рок-музиканти є віруючими, православними і відкрито говорять про це, що примушує задуматися про питання віри їх шанувальників. Служителі церкви відзначають, що їм не соромно ні за музику цих груп, ні за слова їх пісень, в яких немає вульгарності, які змушують слухача задуматися.
Виступ лідера ДДТ Юрія Шевчука Севастополь прийняв «на ура»!
Фото Олександра Юрченка /УНІАН
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