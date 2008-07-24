Юрій Шевчук у Севастополі зустрівся з сином - морським піхотинцем (фото)

Група «ДДТ» завершує тур по Україні, присвячений 1020-літтю Хрещення Київської Русі. Концерт в Севастополі був особливо дорогий її лідерові Юрієві Шевчуку - у місті рок-музикант зустрівся з сином Петром, який служить зараз в армії, в морській піхоті.

"Йому залишилося близько 70 днів до наказу. Я проводив його в бойовий похід з Балтійська і думав, що ми не побачимося ще довго. Але його корабель зайшов до Севастополя в день, коли ми сюди приїхали. Петі дали звільнення, ми встигли і наговоритися «за жизнь», і сходити на море. На концерт прийшли його товариші по службі - матроси і командири гвардійського корабля «Перекоп». Взагалі-то на площі Нахімова, здається, зібралося все місто. Мені рідко подобаються наші виступи, але на цей раз дух літав над Севастополем. Єднання людей було завдяки музиці і слову", - розповів Шевчук в інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине"

Музикант відзначив, що син змінився в армії: "Став зібраніший, менше раздолбайства, мужицькі якості з`явилися в нім. У людях навчився розбиратися. Планує після армії з корабля на бал відразу - повернутися до навчання".

Як повідомляв УНІАН, концерт, присвячений 1020-літтю Хрещення Київської Русі, в Києві відбудеться 26 липня біля київської мерії.