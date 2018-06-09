Операція «Велика безкозирка»

Акурат перед святкуванням в Севастополі Дня Військово-Морського флоту Російської Федерації вибухнув черговий україно-російський скандал. Депутат Держдуми Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін, відомий різкими висловлюваннями проти «помаранчевої» влади, втретє оголошений персоною нон-грата в Україні.

Про нове-старе «амплуа» Затулін дізнався у сімферопольському аеропорту. Політик разом з групою депутатів Держдуми РФ прилетів чартерним рейсом до Криму на тенісний турнір «Велика безкозирка», який проводиться у Севастополі напередодні Дня ВМФ Росії. На свято він теж планував залишитися.

В аеропорту Затуліна зупинили українські прикордонники. Вони пред`явили депутату документ про заборону в`їзду до України і поставили відповідну печатку в паспорт. Строком на один рік політик - небажана особа в Україні. Водночас в документі, який забороняє депутату в`їзд, сказано, що це рішення може бути оскаржено в суді.

За словами керівника громадської організації представництва Інституту країн СНД у Севастополі Володимира Соловйова, який зустрічав Затуліна в аеропорту, прикордонники не пояснили, на якій підставі депутату відмовлено у в`їзді до України.

- Він поцікавився, на якій підставі йому відмовлено у в`їзді, хто керівник відомства, яке ухвалювало це рішення тощо. Присутній підполковник сказав, що не може це коментувати, - сказав Соловйов.

Затуліна провели до VIP-залу, де він і провів ніч. Посольство Росії в Україні тим часом передало Міністерству закордонних справ України ноту з вимогою офіційно пояснити затримання депутата.

Росіянина збиралася відправити назад першим рейсом.

- Перший рейс вилітає о 8 ранку. Відповідно, з 23.00 до 8-ми ранку мені буде надано теплу українську гостинність в VIP-залі. Іншими словами, я можу переночувати на дивані, на стільці або столі, - обурився Затулін.

Але вранці Затулін не полетів. Влада України, повідомив Соловйов, вимагаючи від депутата покинути територію країни, відмовилася купити йому квиток до Москви. Затулін «з принципових міркувань» також відмовився робити це.

- Думаю, не дай Бог, якщо мені призначено бути розстріляним, я не зобов`язаний оплачувати патрони і послуги розстрільної команди, - сказав він...

Держприкордонслужба України повідомляє: діяла за розпорядженням Служби безпеки країни. СБУ офіційні коментарі не дає. В неофіційному - поянює: порушила кримінальну справу за статтями 14 і 294 Кримінального кодексу України за фактом отримання інформації, що Затулін і представник Інституту країн СНД Кирило Фролов «намагалися дестабілізувати ситуацію під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі». При цьому, за словами джерела в СБУ, вони хотіли залучити до цього прихильників Союзу православних.

Водночас директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнилов пов’язав затримання Затуліна в аеропорту Сімферополя з навчаннями «Сі Бриз-2008», які проходили в Криму.

А сам Затулін заявив, що не мав наміру брати участі у жодних заходах з нагоди святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі…

...поки Затулін намагався грати в теніс на території сімферопольського аеропорту і скаржився журналістам на «ідіотизм» української влади (робив він це через вікно - депутату заборонили виходити з VIP-зали), в Москві через нього розгорілися неабиякі пристрасті. Посол України в Росії Костянтин Грищенко був викликаний в МЗС РФ для обговорення ситуації із забороною на в`їзд до України депутатові Держдуми...

Нарешті вдень депутата відправили до Москви. За чий рахунок – невідомо. Консул-речник генерального консульства Росії в Сімферополі Володимир Пашетко стверджує: зворотній квиток Затуліну придбало МЗС України. А речник МЗС Василь Кирилич говорить: Міністерство закордонних справ України не оплачувало квиток.

- Очевидно, російському гостю довелося оплатити квиток за власний рахунок, - сказав Кирилич...

Міністерство закордонних справ Росії закликало Україну відмовитися від практики застосування «чорних списків» персон нон-грата.

- З нашого боку було охарактеризовано як обурливий факт видворення з території України 25 липня першого заступника Голови Комітету у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками Державної Думи Костянтина Затуліна, - сказав перший заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Денисов під час зустрічі з Грищенком.

За словами Денисова, подібні дії офіційного Києва затьмарюють атмосферу російсько-українських відносин.

- Вся відповідальність за згубні наслідки такої політики лягає на українську сторону, - вважають російські дипломати.

Зі свого боку український МЗС закликав не драматизувати ситуацію довкола Затуліна…

Далі буде?

Фото УНІАН, сайт К.Затуліна.