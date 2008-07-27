Залпи у Севастополі: флот Росії порушив заборону Тимошенко (фото)

Чорноморський флот Росії не прислухався до настанов українського Кабміну.

27 липня під час святкування Дня флоту у Севастополі російська сторона не в повному обсязі виконала постанову Кабінету міністрів України стосовно проведення святкових заходів. Гарматними залпами, пострілами з кулеметів та автоматів вітали росіяни власні кораблі. Це в той час, коли Кабмін рекомендував використовувати під час свята шумову імітацію замість справжній залпів зі зброї.

І хоча стріляли холостими, Україна рекомендувала російським військовим відмовитись від використання навіть таких патронів. В свою чергу, росіяни стверджують, що нічого не порушували.

Сергій Куніцин (голова Севастопольської міської державної адміністрації): “Чорноморський флот сьогодні порушив певні рішення уряду, про що я попередив командуючого ЧФ, тому що стрілянина навіть холостими патронами, згідно ухвали Кабінету міністрів, була заборонена. Командувач був повідомлений мною про невиконання в повному об`ємі урядового рішення. Це вже проблема Міністерств оборони України і Росії поставити крапку в цих питаннях“.

Алєксандр Клєцков (командуючий Чорноморським флотом Росії): “Україна не накладала обмежень, є наказ Кабінету міністрів і ми його виконуємо в тому ракурсі, в якому воно написане, і ми сьогодні виконали вимогу Кабінету міністрів України“.

Загалом же свято пройшло за традиційним сценарієм: привітання командуючого, парад кораблів, військово-спортивне свято. В параді взяли участь понад 30 бойових кораблів Чорноморського флоту, у тому числі підводний човен, ракетоносій та підрозділ морської піхоти. З нагоди святкувань до Севастополя з`їхались чимало російських високопосадовців.

канал 24

Фото - Бричевського