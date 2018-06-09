Росія продемонструвала, хто в Севастополі господар

27 липня в Севастополі пройшли святкові заходи з нагоди Дня Військово-Морського флоту Росії.

Сценарій свята залишається незмінним з часів Радянського Союзу. В бухті проходить парад кораблів із учбовими стрільбами та прольотом бойових літаків, а також відбувається водноспортивне свято. Однак після того, як кілька років тому, після старту ракети із катера її фрагменти впали на глядачів та поранили 2 людей, російським морякам заборонили стріляти під час параду.

Попри заборону українського уряду, цього року під час параду кораблів російські моряки зробили кілька гарматних пострілів холостими зарядами.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куніцин: "Чорноморський флот порушив певні рішення уряду, про що я попередив командуючого ЧФ, тому що стрілянина навіть холостими патронами, згідно ухвали Кабінету міністрів, була заборонена. Командувач був повідомлений мною про невиконання в повному об`ємі урядового рішення. Це вже проблема Міністерств оборони України і Росії поставити крапку в цих питаннях".

ЧФ Росії стверджує, що нічого не порушував.

Командуючий Чорноморським флотом Росії Алєксандр Клєцков: "Україна не накладала обмежень, є наказ Кабінету міністрів і ми його виконуємо в тому ракурсі, в якому воно написане, і ми сьогодні виконали вимогу Кабінету міністрів України".

Фото Олексія Сувірова / УНІАН