Чорноморнафтогаз хоче збільшити статутний фонд на 500 млн. грн.

Акціонери Державного акціонерного товариства (ДАТ) "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, АР Крим) мають намір збільшити статутний фонд компанії на 500 млн. грн. - до 876 млн. 515,5 тис. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в «Ведомостях ГКЦБФР ».

У повідомленні наголошується, що відповідне питання внесене до порядку денного загальних зборів акціонерів компанії, які призначені на 5 вересня. Зокрема, компанія планує випустити 500 млн. штук простих іменних акцій номіналом 1 грн. на загальну суму 500 млн. грн.

Дата початку закритого (приватного) розміщення – 5 жовтня 2008 року, дата закінчення розміщення – 30 грудня 2008 року.

Збільшення статутного фонду проводиться з метою залучення інвестицій для фінансування капіталовкладень відповідно до Інвестиційного проекту «Розробка Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря».

УНІАН-Енергетика