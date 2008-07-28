Чорноморнафтогаз хоче збільшити статутний фонд на 500 млн. грн.
Збори розглянуть питання
Акціонери Державного акціонерного товариства (ДАТ) "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, АР Крим) мають намір збільшити статутний фонд компанії на 500 млн. грн. - до 876 млн. 515,5 тис. грн.
Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в «Ведомостях ГКЦБФР ».
У повідомленні наголошується, що відповідне питання внесене до порядку денного загальних зборів акціонерів компанії, які призначені на 5 вересня. Зокрема, компанія планує випустити 500 млн. штук простих іменних акцій номіналом 1 грн. на загальну суму 500 млн. грн.
Дата початку закритого (приватного) розміщення – 5 жовтня 2008 року, дата закінчення розміщення – 30 грудня 2008 року.
Збільшення статутного фонду проводиться з метою залучення інвестицій для фінансування капіталовкладень відповідно до Інвестиційного проекту «Розробка Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря».
УНІАН-Енергетика