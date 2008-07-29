Рятувальники зняли з 25-метрового моста туриста, що заснув

Рятувальники Алушти зняли з 25-метрового моста туриста, що заснув на краю.

За інформацією Головного управління МНС України в АРК, рятувальникам Алушти зателефонувала жінка, яка знаходилася в районі автомобільного моста. Вона повідомила, що на парапеті моста, на самому краю, на висоті близько 25 метрів, нерухомо лежить людина. На місце прибуло відділення рятувальників МНС.

Як виявилося, чоловік, що лежав на самому краю, міцно спав, тому кричати і будити людину ми не стали – боялися, що, несподівано прокинувшись, він міг не утриматися і впасти з 25-метрової висоти, розповів начальник караулу СГПЧ-37 Сергій КОМЛИЧЕНКО.

Оцінивши обстановку, рятувальники за допомогою автосходів піднялися до людини. Коли вони забралися на парапет і стали обв`язувати сплячого чоловіка мотузкою, він прокинувся.

Побачивши рятувальників і себе на величезній висоті, людина була просто в шоці. 30-річний чоловік, що приїхав на відпочинок з Миколаєва, не пам`ятав, як опинився на мосту, переліз через поручні і, спустившись на 2 метри, заснув на парапеті. Як з`ясувалося, турист цього дня добряче випив.

Прокинувшись і побачивши людей у формі і близько сотні роззяв унизу, чоловік одразу прийшов до тями. За допомогою мотузки рятувальники успішно затягнули його назад на міст під оплески глядачів.