Катріна Ющенка, або Чому американці не вибачили Бушу Нового Орлеана

Рішення Президента усамітнитися на державній дачі в Криму вже викликало різку реакцію політичних сил, які вважають, що він міг би відкласти відпочинок на період відновлюваних робіт в Західній Україні.

Президент міг би зважити на сумний досвід свого американського візаві. Звичайно, будь-яке порівняння хибує, однак помилка Буша на ім`я "Катріна" мала би слугувати Ющенкові якщо не соціологічним (соціологія, на думку автора, вже безнадійна), то моральним попередженням.

Безперечно, політологи сходяться на тому, що президенство Буша-молодшого підточила передусім іракська кампанія (втім, нині там зажевріла надія, що визнає навіть Обама). Однак раптовим, безжальним ударом, який жорстко переламав правління Буша через коліно історії був саме ураган "Катріна", який понівечив Новий Орлеан наприкінці серпня 2005 року.

Ошелешена американська нація в прямому ефірі спочатку з подивом, а потім з обуренням спостерігала, як її колишній герой, який так мужньо повівся 11 вересня 2001 року, знічев`я, спроквола, неохоче вибирався зі свого ранчо у Техасі, де він був на відпочинку, у вражений стихією Новий Орлеан. Коли вже було зрозуміло, що "Катріна" завдасть непоправної шкоди, Буш не спромігся на прес-конференції дати жодної переконливої відповіді, як реагуватиме федеральний уряд на катаклізм. Він ціни не міг скласти керівництву свого МЧС USA, яке потім з улюлюканням вигнали з посад за нездатність ліквідувати наслідки стихії.

Як наслідок, рейтинги Буша впали тоді за позначку 30 відсотків, і відтоді не змогли піднятися вгору ані на йоту. "Катріна" і те, як Буш на неї зреагував, перекреслила його президенство. Громадська думка солідаризувалася із жертвами урагану і остаточно позбавила симпатій президента.

Ціна цієї недбалості і байдужості виявилася істотною - втративши електоральну підтримку, Буш відтоді не спромігся провести жодної вагомої реформи, що асоціювалася б для нащадків з його ім"ям; республіканці втратили Конгрес на проміжних виборах у листопаді 2006 року і мають примарні шанси утримати Білий Дім цієї осені. "Катріну" Бушеві американці не вибачили.

Тож Катерині Ющенко у Криму варто нагадати чоловікові про Катріну Буша.

Ігор Шпак