Стародавня вірменська святиня Криму cвяткує ювілей (фоторепортаж)

Свято з нагоди 650-річчя церкви Сурб-Ншан вірменського монастиря Сурб-Хач (у перекладі - Святий хрест) пройшло 29 липня в Криму.

Основа монастиря і пристрій в ньому Єпархіального престолу Вірменської Апостольської Церкви відноситься до середини XIV століття. Комплекс будівель монастиря включає церкву Сурб-Ншан (св. Знамення), трапезну монастиря, келії (братський корпус), драбини в монастирському саду, фонтани.

За даними вірмен, монастир Сурб-Хач є єдиним монастирським комплексом Вірменської Апостольської Церкви XIV-XIX століття, що зберігся на території України.

На свято, яке відбулося на території монастирського комплексу, неподалік від міста Старий Крим, зібралося більше тисячі вірмен.

Серед гостей - Президент Вірменії Серж Саргсян, Католікос всіх вірмен Гарегін II, екс-спікер України, народний депутат Володимир Литвин, керівництво Криму та ін. Президент України Віктор Ющенко, попри очікування, не приїхав...

Реставрація монастиря розпочалася ще в 1990-х роках. Архітектор-реставратор Меружан Петросян повідомив, що задоволений реставраційними роботами, які проводилися до 2001 року.

У 2007-2008 роках в монастирі був відновлений купол церкви Сурб-Ншан і трапезна, дах над нею і братським корпусом, в деяких місцях укріплені несучі стіни, побудована асфальтована дорога до монастиря і т.д. Безпосередньо на реставрацію монастиря було витрачено більше 2 млн. грн., в цілому на роботи – близько 8 млн. грн. (з них 1,5 млн. – кошти спонсорів), говорять представники Кримської вірменської громади.

Петросян відзначає, що не дуже задоволений роботами, що проводяться останнім часом. Архітектор-реставратор говорить, що ці роботи «більше схожі на консервацію» для подальшого проведення реставраційних робіт. «650 років (відзначає монастир – УНІАН), приїжджають чиновники, тому трошки був поспіх в роботах», - сказав Петросян.

Для подальшої реставрації потрібно ще близько 6 млн. грн., говорять вірмени.

Петросян повідомив, що одна з келій знаходиться в аварійному стані, ще потрібно відновити систему дренажу і т.д. «Храм житиме, якщо ми відновлюватимемо стару дренажну систему», - сказав Петросян, додавши, що через специфічне розташування храму при потопі внаслідок сильного дощу він може бути знищений.

У рамках святкування пройшла літургія в церкви Сурб-Ншан, обряд освячення Католікосом всіх вірмен хачкарів із знаменитого рожевого туфу, екскурсії по монастирю, народні гуляння з вірменськими стравами, винами, а також концерт.

Приїзд до Криму Гарегіна II викликав помітне пожвавлення серед віруючих вірмен. Він роздав багатьом, хто прийшов на свято монастиря Сурб-Хач, хрестики на ланцюжках, привезені з Вірменії.

Президент Вірменії запропонував своєму українському колезі працювати над включенням стародавньої вірменської святині – монастирського комплексу Сурб-Хач у Криму до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

«Я запропонував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ доручити нашим міністерствам закордонних справ почати спільні кроки з включення Сурб-Хача до списку світової спадщини ЮНЕСКО», - сказав Серж Саргсян. Він зазначив, що у Вірменії вже є «приклади успіхів у цьому напрямі»: зовсім недавно три вірменські храми в Ірані були включені до цього списку...

Фото УНІАН-Крим