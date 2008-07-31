Мінтранс пояснює, чому звільнено начальника Ялтинського порту

Начальника Ялтинського морського торгового порту Федора БЄДІНА було звільнено наказом міністра транспорту і зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО за результатами підсумків роботи порту в першому півріччі поточного року.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу.

"Згідно оперативної інформації, за перші шість місяців у 2008 році підприємство зазнало збитків в розмірі 3 млн. 259 тис. грн. Тоді як збитки за весь минулий рік складали 3 млн. 308 тис. грн.", - йдеться у повідомленні.

Обов’язки начальника порту тимчасово виконує Олександр ФОНБАРОВ, який до цього працював заступником начальника.

Як повідомив помічник начальника Ялтинського порту, Ф.БЄДІН на даний момент перебуває на лікарняному (з 23 липня). Його було звільнено 24 липня.