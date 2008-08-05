Розпочався фестиваль авторської пісні «Балаклавські канікули»

У Севастополі увечері 4 серпня розпочався Х Міжнародний фестиваль авторської пісні «Балаклавські канікули».

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття фестивалю проходило просто неба в парку культури і відпочинку давнього містечка Балаклава.

Серед заходів, що проходитимуть в Балаклаві і в Севастополі - щоденні концерти учасників і гостей фестивалю, а також концерт «Арт-бард» в дельфінарії (Артилерійська бухта міста), концерт, присвячений воєнній історії Севастополя і Балаклави тощо.

Також в рамках фестивалю пройдуть акція «Мис Айя – Святий мис», гумористична демонстрація зі сходженням на Кріпосну гору і традиційне відкриття бюстів героїв жанру. Завершиться фестиваль гала-концертом на площі біля Меморіалу Перемоги на мисі «Кришталевий».

У ювілейному фестивалі, що триватиме до 9 серпня, візьмуть участь близько 100 виконавців авторської пісні.

Фестиваль проходить за підтримки Севастопольської міської і Балаклавської районної державних адміністрацій.