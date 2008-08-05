Призначено начальника Ялтинського морського торговельного порту

Начальником Ялтинського морського торговельного порту призначено Єгора ІВАНОВА.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу, сьогодні нового начальника було представлено колективу порту.

До цього призначення Є.ІВАНОВ працював першим заступником директора Державного департаменту морського та річкового транспорту.

Нагадаємо, що 24 липня наказом міністра транспорту і зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО було звільнено начальника Ялтинського морського торгового порту Федора БЄДІНА. Рішення про розірвання контракту було прийнято за результатами підсумків роботи порту в першому півріччі поточного року. Згідно оперативної інформації за перші шість місяців у 2008 році підприємство зазнало збитків в розмірі 3 млн. 259 тис. грн. Тоді як збитки за весь минулий рік складали 3 млн. 308 тис. грн.

Довідка. ІВАНОВА Єгор Іванович народився в 1973 році в Одесі. В 1996 році закінчив Одеський політехнічний інститут (спеціальність фінансове управління на підприємстві).

В 1995 році пройшов курс бухгалтерського обліку в аудиторській компанії в Лондоні та у 1998-1999 роках – курс фінансового управління в лондонській школі управління. В 2002 році розпочав навчання в Національній юридичній академії. В 1994-96 роках працював в компанії з транспортування нафтопродуктів «Укренержі» на одеському нафтопереробному заводі. В 1996-2000 роках – начальник департаменту торгівлі і транспортування нафтопродуктів в англійській компанії «Вінтон лайн Юкей». В 2000-2002 роках – перший заступник генерального директора в компанії «Вінтон лайн ЮКей». 2003-2005 роках – радник генерального директора судноплавної компанії «Мідленд Шиппінг». З 2005 року – заступник директора Державного департаменту морського та річкового транспорту. З січня 2006 року – перший заступник.