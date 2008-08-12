Київ обіцяє вирішити з Москвою питання щодо кораблів ЧФ РФ без емоцій і істерик

Україна вивчає, як реагувати у випадку, якщо кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які вирушили до берегів Абхазії, вирішать повернутися до місця своєї дислокації в Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Якщо російські судна вирішать повертатися, ми будемо вести з російською стороною діалог, як це буде відбуватися, на яких умовах», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи існує механізм недопуску російських кораблів на територію України, К.ЄЛІСЄЄВ відповів: «Ми працюємо над нормами міжнародного права, і що далі робити».

«Ми уважно аналізуємо кожну кому, кожну крапку, кожне слово в укладених з Російською Федерацією домовленостях по Чорноморському флоту РФ з тим, щоб подивитися, як можна буде врегулювати ситуацію, яка склалася. При цьому ми уважно аналізуємо міжнародне право, міжнародну практику, міжнародне законодавство», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також зазначив, що Україна буде вирішувати це питання з РФ «без емоцій, без істерик, в нормальний, конструктивний цивілізований спосіб».

«Наша мета – не конфронтація з російською стороною, наша мета – нормальний, конструктивний, продуктивний діалог, але він має враховувати й інтереси української сторони», - додав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня вранці в один з портів Абхазії прибули флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва", сторожовий корабель "Сметливый", декілька кораблів супроводу і три десантні кораблі ВМФ Росії.

Про призначення кораблів повідомлялися суперечливі дані: за словами одного представника Головного штабу ВМФ, кораблі використовуватимуться для надання допомоги біженцям, за словами іншого - вони повинні перешкоджати постачанню озброєння до Грузії морським шляхом.

10 серпня Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту РФ в конфлікті навколо Південної Осетії.

"З метою запобігання виникненню обставин, при яких Україна може бути втягнута в збройний конфлікт і військові дії через участь в них військових формувань ЧФ РФ, який тимчасово базується на території України, українська сторона залишає за собою право, згідно з нормами міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і судів, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях", говориться в заяві МЗС України.

Також Україна висловила стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою та підписанням угоди про участь ЧФ РФ, що дислокується на території України, у конфліктних ситуаціях.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ висловило подив тоном і змістом цієї заяви МЗС України. У коментарі російського зовнішньополітичного відомства зазначалося, що заходи, які українська сторона загрожує застосувати, не відповідали б російсько-українським договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації.