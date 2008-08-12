Кораблі Blackseafor передумали відвідувати порти Грузії і Росії

Сьогодні, 12 серпня, в рамках першої фази восьмої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor” кораблі з’єднання вийшли з порту Севастополь і взяли курс на турецький порт Караденіз-Ереглі.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

При цьому в Міноборони підкреслили, що в ході першої фази восьмої активації кораблі “Blackseafor” планували відвідати російський порт Новоросійськ та грузинський порт Батумі, однак у зв’язку із загостренням ситуації навколо грузино-осетинського конфлікту план проведення восьмої активації з’єднання було змінено. Відтак, наступним за портом після турецького Караденіз-Ереглі, який відвідають кораблі “Blackseafor”, стане румунський порт Констанца.

На переході морем екіпажі кораблів країн-учасниць “Blackseafor” - фрегат ВМС Болгарії “Смелі”, фрегат ВМС Туреччини “Оручрейс”, корвет ВМС Румунії “Е.Себастіан”, великий десантний корабель Чорноморського Флоту Російської Федерації “Азов” та корабель управління ВМС України “Славутич” - проведуть низку спільних навчань та тренувань. Зокрема, навчання з ведення надводної обстановки, плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, спостереження за цивільними судами та літаками, передачі вантажу на ходу, перехопленню та догляду судна-порушника, лідирування за тральщиками, організації протиповітряної оборони та проведення бою з надводними кораблями противника.

У нинішній активації з’єднання візьмуть участь близько 700 офіцерів, мічманів та матросів. За час першої фази восьмої активації кораблі “Blackseafor” пройдуть близько 1.300 морських миль.

Перша фаза восьмої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor” завершиться 24 серпня.

***Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі Угоди про створення Спільної чорноморської військово-морської групи, основними завданнями “Blackseafor” є проведення операцій з пошуку та рятування, гуманітарних, протимінних операцій, операцій щодо захисту навколишнього середовища, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць (Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина та Україна).

Командувач “Blackseafor” призначається на один рік. Посада переходить за принципами ротації від однієї країни до іншої в алфавітному порядку. Восьмою активацією з’єднання BLACKSEAFOR командує представник Військово-Морських сил Збройних сил України контр-адмірал Віктор НОСЕНКО.