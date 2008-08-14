Презентація фотовиставки для незрячих. Візьме участь А.Яценюк

15 серпня - 12.00. Презентація фотовиставки для незрячих «Доторкнутися і побачити».

Фонд Open Ukraine презентує у Сімферополі виставку тактильних фото Юрія Білака «Доторкнутися і побачити» в рамках загальнонаціонального туру по Україні.

У презентації візьмуть участь голова Верховної Ради України та засновник фонду Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради Криму Анатолій Грицеко, голова Ради міністрів АРК Віктор Плакіда, фотограф, автор ідеї та фоторобіт Юрій Білак.

«Доторкнутися і побачити» - 30 рельєфних репродукцій оригінальних фотографій із серії «Українці» на прозорому аркуші формату А3. Кожна світлина супроводжується звуковим описом оригіналу на MP3-плеєрах. Тексти озвучили 18 відомих українців -- Арсеній Яценюк, Катерина Ющенко, Ніна Матвієнко, Ольга Герасим`юк, Богдан Бенюк, Олег Скрипка, Фома з гурту «Мандри» та інші.

Сімферополь, Кримський академічний музичний театр, пр. Кірова, 17.

Акредитація обов`язкова!

Тел. 544-190 або e-mail: presscenter@rada.crimea.ua