Кораблі ЧФ РФ зобов’яжуть отримати дозвіл Києва на повернення до Криму

Кораблі Чорноморського флоту Росії, які повертатимуться в Севастополь із Кавказу, мають отримати дозвіл Генерального штабу Збройних Сил України на перетин кордону.

Про це повідомив на брифінгу Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, заступник голови української частини підкомісії з питань ЧФ РФ Українсько-російської міждержавної комісії Віктор СЕМЕНОВ.

«На сьогодні введено в дію рішення РНБО, і є механізм повернення таких кораблів. Тобто, ці кораблі мають увійти в територіальні води України тільки на основі механізму визначеного змінами в нашому законодавстві», - сказав В.СЕМЕНОВ.

За його словами, визначено, що дозвіл на перетин кордону надає Генштаб Збройних Сил України.

Крім того, змінами до законодавства визначено, що ці кораблі мають подати не менше ніж за 72 години заявку до Генштабу.

В.СЕМЕНОВ висловив сподівання, що російська сторона погодиться з такими змінами.

Водночас він зазначив, що якщо Росія не погодиться зі змінами в українському законодавстві і не дотримуватиметься його, то вона нестиме міжнародно-правову відповідальність «з усіма витікаючими наслідками».

В.СЕМЕНОВ також повідомив, що змінами в законодавстві передбачається, що військовослужбовці ЧФ РФ при перетині кордону з Україною мають заповнювати міграційну картку і вказувати, який саме вантаж вони перевозять.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на брифінгу повідомив, що Указами Президента Віктора ЮЩЕНКА був уведений в дію новий порядок передислокації і перетину кордону України військовими формуваннями інших країн, який передбачає відповідальність аж до вимоги порушникам негайно залишити територію України.

Водночас О.ШЛАПАК зазначив, що новий порядок не може бути застосований до кораблів ЧФ, які заявили, що йдуть до Новоросійська, а фактично вирушили в зону бойових дій на Кавказ. «На жаль, документ не має зворотної сили (у часі – УНІАН), і, таким чином, юридичних підстав говорити про те, що у нас є можливість вимагати певної відповідальності від кораблів Чорноморського флоту, на превеликий жаль, у нас немає», - сказав О.ШЛАПАК.

13 серпня Президент В.ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

У такому повідомленні обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується.

У разі отримання згоди командування ЧФ інформує не пізніше ніж за одну добу до перетину державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України.

У випадку невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та можуть від імені України вимагати від військового корабля або літака ЧФ негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір.