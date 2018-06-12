Як хитрують супермаркети, щоб продати нам прострочені продукти

Випадковість і закономірність

За останні шість місяців кожен другий українець купував неякісні продукти: такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією GFK Україна за замовленням сумісного проекту ЄС і Програми розвитку ООН.

Неякісні продукти харчування

69% опитаних при виборі товару керуються терміном придатності. 48% орієнтуються на ціну, 37% – на склад товару. У той же час 35% опитаних спираються на особистий досвід споживання товару, 29% – на візуальну оцінку його зовнішнього вигляду, 24% – на цілісність упаковки.

Якщо термін придатності закінчується у оселедця, його коптять або заморожують - ділиться досвідом Марина, продавець супермаркету, який ми пообіцяли не називати. – Позеленілих курей віддають у відділ кулінарії, це нормальна практика. Але найчастіше у нас лежать прострочені молочні продукти, вони особливо ходові. Зазвичай покупці беруть їх, не дивлячись на термін реалізації.

За словами Марини, збувати прострочене допомагає нехитра технологія: наприклад, молоко або кефір з терміном придатності, що минув, виставляють на видному місці, а те, що свіжіше, ховають в глибині полиць.

У супермаркетах, – ділиться секретом Марина, – свіжі продукти взагалі деяких не з`являються в торговому залі доти, доки прострочене не розкуплять.

Те, що не придбають клієнти, примусять купити продавців, – розповідає Юрій, адміністратор супермаркету іншої крупної торгової мережі. – Але це крайній захід. Найчастіше термін придатності на продуктах просто перебивають.

У більшості супермаркетів, якщо вірити Юрієві, є мало не цехи по штампуванню контрафакту: за допомогою спеціального хімічного розчину на пластмасовій упаковці можна без зусиль зняти шар фарби і вибити нову дату терміну придатності. Товар в поліетиленовій обгортці досить упакувати в нову плівку з новою етикеткою.

Якщо не вдається з якоїсь причини перебити термін придатності, ми просто наклеюємо зверху штрихкод магазину, і термін реалізації не читається.

Преміум-клас. Ознаки гниття і цвілі – це не означає, що товар приберуть з прилавка

Покупцям хитрощі продавців можуть вийти боком:

Прострочені продукти являють реальну загрозу для здоров`я людини, іноді і життя, – говорить лікар-інфекціоніст Олена Петрова. – Харчова токсикоінфекція, просто кажучи – отруєння, яку не здається таким вже й небезпечним – захворювання вельми небезпечне. Воно виникає в результаті вживання їжі, зараженої якимись видами мікроорганізмів або тієї, що містить продукти їх життєдіяльності – токсини. Особливо обережними потрібно бути з готовими стравами, які реалізують в наших супермаркетах. Хто знає, скільки вони лежать на прилавках насправді? Усілякі салати в пластикових упаковках вкрай небезпечні. Причиною отруєння може стати майонез, який готується з використанням сирих яєць, а також несвіже м`ясо і ковбаса.

Адміністратор Юрій не годує свою трирічну дочку продуктами з супермаркету, в якому працює. Втім, звичайних покупців заспокоює:

У молочних продуктів є гарантований «запас міцності». Коли на молочних продуктах на молокозаводах проводять випробування, щоб сертифікувати товар, санстанція ставить чітку умову: виріб, офіційний термін придатності якого 30 днів, повинен зберігатися не меншого 40 діб.

Смак часу. Явно обвітрена і потемніла «варенка», – для покупців з поганим зором

Як розповідає Юрій, терміни придатності на продукції перебивають і самі постачальники:

Мій знайомий привозить соки у відому торгову мережу. За його словами, кінцевий термін реалізації змінюють на цілих партіях. Хороші соки постачальники списують і забирають собі, а до супермаркетів привозять напої, прострочені на декілька років.

– Говорити про «запас міцності» молочних продуктів, як мінімум, некоректно, – затверджує головний санітарний лікар столиці України Ірина Козлова. – По-перше, жоден молокозавод самостійних досліджень не проводить. По-друге, якщо молоко з тих або інших причин не відповідає необхідним параметрам, його використовують як сировину для кисломолочних продуктів – кефірів, йогуртів, які мають триваліший термін зберігання. Молочна ж продукція повинна реалізовуватися вчасно – особливо літом. Який «запас міцності»?

Молоко – не копчена ковбаса.

Увага на упаковку.

Головний санітарний лікар Києва застерігає: якщо термін придатності заклеєний штрихкодом – вважай прострочено

За словами Ірини Козлової, товари, на яких продавці кінцевий термін реалізації заклеюють штрихкодом магазину, неліквідними стають автоматично.

– Продукт, на упаковці якого не вказаний термін придатності, прирівнюється до простроченого.

Магазин від магазину відрізняється – вважає голова ради Всеукраїнської організації «Якість життя» Олександр Ладигін. – Є гіпермаркети, супермаркети, дискаунтери і цілодобові магазинчики метражем два на два. Чим нижчий ступінь установи в цій градації, тим вище вірогідність придбати там прострочені і некондиційні продукти.

За словами пана Ладигіна, знайти в крупній торговій мережі готовий (тобто упакований виробником) прострочений товар практично неможливо.

Поза якістю

Керівник всеукраїнської громадської організації «Якість життя» Олександр Ладигін не радить купувати готові салати в кулінарних відділах супермаркетів

Але на напівфабрикатах Олександр Ладигін ставить хрест:

В супермаркетах з напівфабрикатами справа йде інакше, – говорить він. – Досі заведено спочатку продавати цілих курей, потім патрати їх і реалізовувати як крильця, ніжки. Потім – маринувати і продавати в целофані, а вже якщо і тоді не куплять – готувати з них курячі котлетки. Кулінарія у нас – вінець харчового ланцюжка. Тому моя порада: нічого там не купувати.

Відповідно до санітарних норм, термін зберігання незаправленого м`ясного салату – шість годин, а у відділах кулінарії заправлені, як затверджує пан Ладигін, лежить мінімум добу. Якщо «прострочення» не розберуть неуважні столичні покупці, воно піде в регіони.

В Черкасах, Сумах і т.д. це цілий бізнес, – розповідає експерт. – В Полтаві, перед наметам з простроченою рибою і «ніжками Буша» шикуються черги.

УНІАН-здоров`я за матеріалами «Фокуса»