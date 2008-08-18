Росія заперечує масове надання російських паспортів севастопольцям

Росія заперечує активізацію надання російського громадянства жителям Севастополя. Про це заявив радник-посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов.

В той же час, Лоскутов повідомив, що хоча в Росії і не заборонено подвійне громадянство, державою воно не визнається. «Якщо у людини є паспорт громадянина Росії, то ми не розшукуємо інформацію, який у нього ще є паспорт. Для нас він громадянин Росії. І все», – наголосив він.

При цьому Лоскутов відзначив, що Росія не має наміру ініціювати відновлення переговорів з Україною за угодою про подвійне громадянство, які велися в 1990-х роках, повідомляє rpl.net.ua