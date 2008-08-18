Дмитро Медведєв про Україну і ЧФ Росії: Хай не вказують нам, як себе поводити
«Ми діятимемо відповідно до директив, що прийматимуться мною як верховним головнокомандуючим», - сказав Президент РФ...
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ застерігає Україну від некваліфікованого, за його словами, втручання в ситуацію з Чорноморським флотом Росії, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
«Нехай не вказують нам, як поводитися, - сказав Президент РФ. - Ми діятимемо відповідно до директив, що прийматимуться мною як верховним головнокомандуючим».
Він повідомив, що готовий домовлятися з Україною з питання про Чорноморський флот РФ, але тільки на основі існуючих міжнародних договорів.
Д.МЕДВЕДЄВ зробив ці заяви у Владикавказі, куди він прилетів, щоб вручити нагороди військовим, які відзначилися в ході кампанії в Грузії.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 13 серпня 2008 року № 706/2008 затвердив порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Російської Федерації, який перебуває на території України.