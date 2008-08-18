Президент Росії: Нехай Україна не вказує нам, як поводитися з флотом

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ застерігає Україну від некваліфікованого, за його словами, втручання в ситуацію з Чорноморським флотом Росії, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

«Нехай не вказують нам, як поводитися, - сказав президент РФ. - Ми діятимемо відповідно до директив, що прийматимуться мною як верховним головнокомандуючим».

Він повідомив, що готовий домовлятися з Україною з питання про Чорноморський флот РФ, але тільки на основі існуючих міжнародних договорів.

Д.МЕДВЕДЄВ зробив ці заяви у Владикавказі, куди він прилетів, щоб вручити нагороди військовим, які відзначилися в ході військової кампанії в Грузії.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 13 серпня 2008 року № 706/2008 затвердив порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Російської Федерації, який перебуває на території України.