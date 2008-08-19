У Севастополі не може бути ситуації, подібної до кавказького конфлікту, заявив журналістам голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

"У Севастополі й близько нічого не може бути такого, що сталося на Кавказі. Україна з Росією - братні слов’янські народи, ми будемо дружити", - заявив голова МДА.

Як передає кореспондент УНІАН, він переконаний, що "мудрості усім вистачить, щоб подібне не повторилось" у Севастополі.

На думку С.КУНІЦИНА, "погано, що серед людей такі страхи гуляють". Задача - дуже толерантно вийти із ситуації, каже він.

Як вважає голова міськадміністрації, "нам на місцевому рівні не треба втручатися в цю ситуацію, не треба влаштовувати мітинги і хвилювати народ". "Є глави держав, є парламенти і уряди, - нехай вони розбираються і вирішують питання базування (Чорноморського флоту РФ – УНІАН), пересування і всього іншого", - говорить С.КУНІЦИН. Він сподівається, що "пил згасне після прийняття тих чи інших рішень, і вийдемо на конструктивну взаємодію". "Тому що, як мінімум, 10 років у нас немає іншого варіанту", - вважає голова міськадміністрації.

На його переконання, "не потрібно навколо цього робити якусь політику".

Відповідаючи на запитання щодо долі кораблів ЧФ РФ, які наразі перебувають біля кавказького узбережжя, С.КУНІЦИН зазначив: "Кораблі ЧФ повернуться, стануть. Адже перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сказав, що ухвалене рішення не стосувалося дії кораблів і не має зворотньої сили. Так що, повернуться".

Що ж до майбутнього, то, на думку голови міськадміністрації, "уряди України і Росії, парламенти, адміністрації президентів будуть розбиратися з тим, як цю ситуацію вирівняти і виправляти".