Російському консулу смішно від «масової паспортизації» кримчан

Дипломат Генерального консульства Росії в Сімферополі Ігор Корельський стверджує, що оформлення громадянства РФ проходить у звичайному режимі, відповідно до законодавства.

"Чути заяви деяких українських політиків про нібито "масову паспортизацію кримчан" просто смішно. Може хтось уявляє собі, що ми роздаємо російські паспорти всім охочим на вулицях?", - сказав він газеті "Сегодня".

"Оформлення громадянства РФ проходить у звичайному режимі, відповідно до нашого законодавства, і ніяких додаткових інструкцій у частині спрощеного порядку останнім часом з Москви ми не отримували", - заявив він.

"Ті, хто хоче стати громадянином РФ і має для цього підстави, може отримати паспорт без особливих проблем. Для тих, хто живе у Криму - це зробити дійсно простіше, ніж на території Росії", - визнав Корельський.

За його словами, у Росії й України немає угод по подвійне громадянство, тому громадяни України, звертаючись із заявою про прийняття російського громадянства зобов`язані надати "документ, який підтверджує звернення заявника про відмову від наявного іншого громадянства або неможливість відмови".

На практиці ця заява у вільній формі в місцевий ДДГІРФО (паспортний стіл) про бажання вийти з громадянства України.

"І отут криється лазівка. Заявнику приходить відповідь про неможливість виходу, тому що процедуру відмови від громадянства можуть оформити тільки в консульстві України в країні, де людина буде жити чи працювати. Але цієї довідки-відписки досить, щоб почати оформлення російського громадянства. Подальшу долю "відмовників" у російському консульстві не відслідковують, тому більшість людей зберігають у себе український паспорт", - говориться в статті.

По ідеї, компетентні органи за кількістю таких заяв можуть оціночно визначити число кримчан, які бажають стати росіянами, якщо така статистика велася з 1992 року. Але точної цифри все рівно не буде, оскільки не факт, що всім заявникам було надане громадянство РФ, зазначає видання.

А свою базу даних – громадян РФ, що стоять на консульському обліку в Криму, як запевнив "Сегодня" консул, російські дипломати по добрій волі ніколи не нададуть у розпорядження компетентних органів України.

Після набуття чинності нового закону про громадянство в травні 2002-го кількість "пільгових категорій" для отримання громадянства значно скоротилося. Раніше на придбання російського громадянства в спрощеному порядку претендували навіть люди, які народилися і проживали в Криму до 1954 року, коли півострів був у складі РСФСР.

Тепер громадянство РФ у спрощеному порядку надається трьом категоріям: 1) тим, у кого один із батьків – громадянин РФ і проживає в Росії; 2) тим, хто був громадянином СРСР і зараз є особою без громадянства; 3) тим, хто є громадянами країн колишнього СРСР і отримав середню спеціальну чи вищу освіту в освітніх установах РФ після 1 липня 2002 року.

Видання зазначає, що ніякої відповідальності за два паспорти на руках за законом немає, а правоохоронні органи ніяких механізмів відстеження порушників не мають.

Українська правда