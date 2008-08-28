Регіонали Криму просять визнати незалежність Південної Осетії

Рада Кримської республіканської організації Партії регіонів звертається до депутатської фракції «регіоналів» у Верховній Раді України з проханням внести законопроект про визнання незалежності Республіки Південна Осетія та Республіки Абхазія.

Про це сказано в заяві кримських «регіоналів», текст якої передано УНІАН.

Рада Кримської організації Партії регіонів також заявляє про підтримку позиції лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА, який заявив, що Україна повинна визнати незалежність Південної Осетії й Абхазії.

Кримські активісти Партії регіонів висловлюють «солідарність і підтримку народам Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія в їхній боротьбі за незалежність».

«Визнання Російської Федерації цих суверенних держав є підтвердженням непорушності міжнародного права – права народів на самовизначення як фундаментального демократичного принципу. Прецедент у Косово та визнання незалежності краю десятками держав сприяли оголошенню народами Південної Осетії й Абхазії про свій суверенітет. У відносинах між країнами не може бути подвійних стандартів, як це намагаються нав`язати світовій спільноті лідери Сполучених Штатів Америки і деяких європейських держав», - сказано в заяві.