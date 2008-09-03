Yalta Rally-2008: «літаючий» фінн, алея зірок, екіпажи з 19 країн, 220 км

З 12 по 14 вересня 2008 року в місті Ялта (АР Крим) уже вчетверте пройде авторалі Prime Yalta Rally 2008, яке є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова організаційного комітету Prime Yalta Rally 2008 Євген ЧЕРВОНЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його інформацією, ралі в рамках проекту ”Червоненко racing” проходитиме в місті Ялта, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти.

У змаганнях візьмуть участь багато професійних гонщиків з країн Європи і кращі ралійні екіпажі України.

Протяжність трас становить рекордні 220 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дана висока оцінка фахівцями Міжнародної автомобільної федерації, відзначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

На сьогодні для участі в ралі вже подано заявки екіпажів з 19 країн, серед яких: Україна, Росія, Білорусь, Болгарія, Хорватія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Угорщина, Естонія, Чехія, Фінляндія, Іран, Швеція, Вірменія, Азербайджан і Грузія.

Крім того, цього року в рамках шоу-програми ралі заплановано декілька іміджевих акцій, серед яких виставка товарів люкс-сегменту «Luxury». На набережній біля моря також планується відкриття «Алеї зірок», на якій переможці щорічно залишатимуть свої відбитки. Спеціальні гості ралі – легендарний «літаючий» фінн, чотириразовий чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН, легенда автоспорту, фінський спортсмен, якого називають найрезультативнішим гонщиком XX сторіччя Томмі МЯКІНЕН та ін.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект ”Червоненко racing” тощо.

Нагадаємо, вперше Yalta Rally відбулося в 2005 році.