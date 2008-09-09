Спроба скасувати автономію Криму не реальна, - львівські політологи

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» розпочало збір підписів по всіх регіонах за скасування автономії Криму і утворення Кримської області. На думку активістів організації, нині в державі є загрози щодо національної безпеки. Активісти «Свободи», а їх понад тисяча, обіцяють зібрати 3 мільйони підписів по всій Україні, зокрема, й серед кримчан. Усі зібрані підписи передадуть у ЦВК та Верховну Раду.

Яким бачать наслідок акції її ініціатори і як оцінюють захід львівські політологи?

Як повідомляє Радіо Свобода, у Комітеті виборців Львівщині вважають, що акція «Свободи» – це не що інше, як політичний хід. У відповідь комуністи можуть ініціювати будь-яке інше питання, на кшталт зміни гімну, зазначив голова комітету виборців Роман Кошовий. А це, за його словами, знову політичні загострення.

Референдум щодо скасування автономії Криму не реальний, вважає політолог Юрій Шведа, оскільки парламент не внесе зміни до Конституції. «Піднімати питання про статус Криму – це не на користь Україні, а навпаки, це лише загострить ті суперечності, які треба ліквідовувати і йти вперед», – вважає політолог.

Але лідер «Свободи» Олег Тягнибок зауважує: навіть якщо не вдасться провести референдум, усе ж своєю акцією вони привернуть увагу до питання необхідності зберегти територіальну цілісність України, посилити національної безпеку та оборону.