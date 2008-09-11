Прокуратура не дозволила розбазарити 4,3 тис. гектарів у Криму

У Криму у січні-серпні цього року за протестами прокуратури скасовано 632 неправомірних земельних рішень, таким чином попереджено незаконне розпорядження землею загальною площею 4,3 тис. гектарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Так, наприклад, Сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором опротестовано 29 рішень Малореченської сільради, яка розпорядилася землями Алуштинського лісгоспу, виділивши ділянки у лісі для будівництва дач.

Прокурором Роздольненського району Криму дано зворотний хід 9-ти рішенням місцевої держадміністрації, яка дозволила орендарям оформляти документи для будівництва в охоронній зоні заповідника «Бакальська коса».

У ході прокурорських перевірок за вісім місяців виявлено 37 злочинів у земельній сфері, зокрема, факти підробки документів для шахрайського заволодіння ділянками.