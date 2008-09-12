У Росії розраховують продовжити Договір про дружбу з Україною

У МЗС Росії розраховують, що Договір про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною і Росією буде продовжено.

Про це сказано в заяві МЗС РФ про російсько-українські відносини, повідомляє Департамент інформації та друку зовнішньополітичного відомства Росії.

«Усвідомлюючи свою історичну відповідальність за долю російсько-українських відносин і прагнучи зміцнювати дружні зв`язки з українською державою, ми виходимо з того, що Договір буде продовжено на наступні десять років», - сказано в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві РФ зазначають, що народ Росії незмінно має найбільш тепліші та щирі почуття до братського народу України.

«Сподіваємося, що мудрий народ України, всі здорові політичні сили країни не допустять погіршення зв`язків з Росією, зроблять усе можливе для встановлення між нашими країнами відносин реального стратегічного партнерства в повній відповідності з метою та принципами Договору 1997 року та з повним врахуванням обставин набрання ним чинності, сказано в заяві.

У МЗС РФ нагадують, що до 1 жовтня 2008 року Росія та Україна мають визначити свій підхід до подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю та партнерство.

Зрозуміло, зазначають у міністерстві, що такого роду стратегічні рішення ухвалюють на основі ретельного аналізу перебігу реалізації положень Договору, виконання сторонами зобов`язань щодо розвитку російсько-українського стратегічного партнерства.