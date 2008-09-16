Bentley розніс мотоцикл на шматки: загинула дівчина-байкер (фото)

У Сімферополі сьогодні вночі сталася аварія за участі трьох автомобілів і мотоцикла, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина – водій мотоцикла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму, ДТП сталося в районі залізничного вокзалу близько 3-ї години ночі.

Мотоцикл «Сузукі» повертав, коли в нього врізався автомобіль Bentley, який рухався назустріч. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки, зазначили в ДАІ. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями: Daewoo і Geely.

Дівчина-мотоцикліст зазнала травм, не сумісних з життям. Водія Bentley - 24-річного жителя Сімферополя - госпіталізовано зі струсом головного мозку.

За даними джерела УНІАН, за кермом Bentley перебував син депутата Сімферопольської міської ради від партії «Союз» Йосипа ФАЙНГОЛЬДА.

«Вину кожного учасника дорожньо-транспортної пригоди буде встановлено під час додаткової перевірки», - повідомили в правоохоронних органах.

(Фото надані прес-службою ДАІ Криму)

Загибла дівчина була відома серед байкерів як "Нікіта", у неї залишилася маленька донька.