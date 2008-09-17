Крим накриє джазом: 140 годин живої музики, 30 тисяч гостей, 6 хедлайнерів

З 19 по 21 вересня в смт. Коктебель (Крим) проходитиме міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель».

Джазовий фестиваль проводиться вже вшосте і обіцяє бути наймасштабнішим і найяскравішим за свою історію, повідомили УНІАН у прес-центрі.

«126 заявок на участь у фестивалі, сувора експертна рада і глядацьке голосування, 45 музичних колективів, 140 годин живої музики, 30 тисяч гостей, 6 іменитих хедлайнерів - ці факти вже говорять самі за себе», - відзначили в прес-центрі фестивалю.

Так, як очікується, хедлайнерами «Джаз Коктебель-2008» стануть Red Snapper, Richard Galliano & Tangaria quartet, Geoffrey Oryema, Archie Shepp Quartet and Mina Agossi, Karl Frierson (De Phazz) і Тамара ГВЕРДЦИТЕЛІ.

Головним сюрпризом від організаторів буде відкриття нової, третьої за рахунком, сцени - Nu Jazz stage. Вона з`явиться в культовому місці Коктебеля – на нудистському пляжі.

«Виступати на Nu Jazz будуть і вдень, і вночі, причому найбільш концептуальні колективи», - розповіли в прес-центрі фестивалю. Зокрема, планується, що на цій сцені виступить авангардний проект «Пушкін Джаз». «Російський письменник Андрій БІТОВ прочитає чорновики Олександра Пушкіна під фрі-джазовий акомпанемент квартету», - повідомили в прес-центрі.