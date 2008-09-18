У Луценка цікавляться, звідки у кримського спікера гроші на Mercedes

Головним управлінням боротьби з організованою злочинністю МВС України складено протокол про адміністративне правопорушення стосовно голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА у зв`язку з відмовою надати інформацію про походження засобів для погашення кредиту, отриманого для придбання автомобіля представницького класу. Протокол надалі буде спрямований до суду.

«Йому (А.ГРИЦЕНКУ - УНІАН) інкримінується безпідставна повторна (упродовж року) відмова в наданні до ГУМВС України в АРК та ГУБОЗ МВС України інформації, необхідної для перевірки законності походження коштів, внесених до банківської установи для погашення кредиту в сумі 1,2 мілн. грн., отриманого у 2007 році для придбання автомобіля представницького класу (Mercedes-Benz S 500 Long - УНІАН)», - йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

Як повідомляє Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, попередньо встановлено, що А.ГРИЦЕНКО «у 2007 році отримав в одній із банківських установ, розташованій у Сімферополі, кредит на суму 248 700 доларів США терміном на 15 років і згодом погасив частину кредиту та відсотків за нього в сумі понад 93 тисячі доларів США (або майже 471,3 тис. гривень)». Як державний службовець він був зобов’язаний до 15 квітня цього року надати за місцем своєї роботи декларацію про доходи, вказавши, відповідно, факт отримання згаданого кредиту та джерела його погашення, зазначили в МВС.

«Однак в оприлюдненій через мережу Інтернет інформації про доходи А.ГРИЦЕНКА фігурують суми, значно менші від внесених ним коштів у банк для погашення кредиту та відсотків по ньому, що може свідчити про незадекларовані доходи, отримані ним не за основним місцем роботи», кажуть у МВС.

Таким чином, додає міністерство, виникла необхідність установити джерела та законність походження коштів, у тому числі отримання офіційної інформації про доходи кримського спікера, оскільки її відсутність не дає можливості встановити істину щодо законності чи незаконності дій посадовця.

За вимогою прокуратури Криму були витребовані від ГУ МВС України в Криму зазначені матеріали, але «рішення прокуратурою згідно з Законом на теперішній час не ухвалено», кажуть у МВС.

«З метою з’ясування всіх обставин цієї справи Головним управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим тричі (14, 17 та 22 квітня цього року) направлялися запити на ім’я голови Верховної Ради Криму щодо надання копій відповідних документів, однак у офіційних відповідях за підписом А.ГРИЦЕНКА щоразу висловлювалася відмова надати такі документи та інформацію, мотивуючи це їх «конфіденційністю», - мовиться у повідомленні МВС.

В останньому запиті ГУ МВС містилося попередження, що в разі відмови в наданні інформації, умисного її затримування, надання неповної чи недостовірної інформації винні посадовці понесуть відповідальність згідно з п. «г» ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Аналогічні запити (від 8 та 31 травня цього року) були надіслані до парламенту Криму за підписом першого заступника Міністра внутрішніх справ України – начальника ГУБОЗ МВС України. «Однак А.ГРИЦЕНКО, розглянувши ці документи особисто, в черговий раз відмовив у наданні інформації, доручивши підписати відповідні листи своєму першому заступникові», йдеться у повідомленні МВС.

У МВС також стверджують, що кримський спікер «неодноразово ухилявся від зустрічі з працівниками міліції, не реагував на запрошення прибути до ГУМВС України в АРК, а також не приймав їх у своєму службовому кабінеті».

У повідомленні йдеться, що у діях А.ГРИЦЕНКА вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого п. «г» ч. 1 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 8 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

МВС повідомляє, що 17 вересня «працівники міліції у присутності понятих, виконуючи постанову Шевченківського районного суду Києва від 20 серпня 2008 року, намагалися в черговий раз ознайомити громадянина України А.ГРИЦЕНКА з матеріалами про притягнення його до адміністративної відповідальності за п. «г» ч.1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», та роз’яснити його права та обов’язки, передбачені ст. 268 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Але А.ГРИЦЕНКО «від ознайомлення з документами відмовився», йдеться у повідомленні.

Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України стверджує, що під час виконання працівниками міліції цих процесуальних дій, А.ГРИЦЕНКО «завдав тілесні ушкодження одному з понятих, який також є процесуальною особою». «Наразі потерпілого госпіталізовано до одного з медичних закладів Сімферополя», кажуть у МВС.

У міністерстві також додали, що під час інциденту «працівники Управління державної охорони перешкоджали законним діям співробітників міліції щодо виконання ними своїх службових обов’язків». За цим фактом працівниками міліції вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.