УНП пропонує перейти на ринкові умови оренди бази ЧФ – законопроект

Народні депутати – представники Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ та Ярослав ДЖОДЖИК (фракція НУ-НС) пропонують законодавчо врегулювати виплату Україною боргів Російській Федерації за енергоресурси у 2008 році для переходу в 2009-у на ринкові умови оренди землі в Криму під бази для Чорноморського флоту РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, зазначений проект Закону “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” сьогодні зареєстровано у Верховній Раді.

Автори законопроекту зазначають, що прийняття зазначеного закону дасть змогу перейти на ринкові умови оренди бази вже з 2009 року, що збільшить надходження до бюджету та зробить більш зручним та гнучким механізм розрахунку.

”Обсяг доходів зведеного бюджету України на 2008 рік становить 306,5 млрд. гривень. Це на 32,2 млрд. грн. більше бюджетного показника, затвердженого 28 грудня 2007 року. Тому ми пропонуємо використати частину цих ресурсів для погашення заборгованості за Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов`язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України у сумі 5,7 млрд. гривень”, – зазначають автори законопроекту.

Цей крок, переконані представники УНП, зменшить навантаження на обслуговування боргу та в 2009 бюджетному році збільшить надходження до держбюджету на 10 млрд. грн. за рахунок ринкових цін за перебування Чорноморського флоту Росії”.

Довідка УНІАН. Відповідно до угод 1997 року, Росія для потреб свого Чорноморського флоту орендує в Криму більше 200 об’єктів загальною площею близько 18,2 тис. га.

Рік оренди Севастопольських бухт для ЧФ Росії оцінений у 97,5 млн. доларів. При цьому ці кошти щорічно зараховуються на списання боргу України Росії за енергоносії. Станом на 1997 рік ця сума складала 3,74 млрд. доларів.

Разом з тим, експерти оцінюють реальну ринкову вартість оренди за перебування ЧФ у суму від 182 до 750 млн. доларів на рік.