«Морський вузол» у Криму: військові вчаться стріляти (фоторепортаж)

"Морський вузол – 2008" – масштабне двохступеневе командно-штабне навчання. Перша - теоретична - фаза цього навчання була проведена у травні поточного року.

У період з 17 по 27 вересня на морських та берегових полігонах ВМС та полігоні "Опук" триває проведення другої – практичної – фази "Морського вузла".

Всього до начань залучено до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.

За навчаннями на полігоні "Опук" спостерігав і Головнокомандувач Збройних Сил України.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Сергій Кириченко дав оцінку "добре" одному з етапів масштабного двохступеневого командно-штабного навчання "Морський вузол – 2008". Каже: результат міг би бути кращим, якби Україна більше витрачала на військових.

- Є багато специфічних чинників, над якими ще потрібно попрацювати, але вміння штабів, рівень підготовки частин і підрозділів Військово-Морських Сил, Повітряних Сил та Сухопутних військ можна оцінити на оцінку "добре", - говорить начальник Генштабу.

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН