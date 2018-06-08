Голлівудський «десант» висадився в Криму (фоторепортаж)

Зоряний «десант» висадився в Ялті. Російський мільярдер і меценат Олександр Лебедєв запросив акторів Кевіна Спейсі і Джона Малковича у відреставрований театр імені Чехова. До Криму голлівудські зірки прилетіли з Москви. Мета одноденного візиту до Ялти – представницька, плани – грандіозні.

Театр був побудований в Ялті наприкінці XIX століття. Виступати на його сцені вважав для себе честю Федір Шаляпін. Театральні постановки відвідували Антон Чехов і Максим Горький. У XX столітті театр двічі горів. У 1990-х знаходився в напівзруйнованому стані. Гроші на реставрацію знайшла Національна резервна корпорація, власником якої є Лебедєв. Основні роботи з реконструкції театру проводилися протягом останніх двох років - з березня 2006 року по березень 2008 року. Сьогодні роботи закінчені. Тепер настав час повертати театру світову славу.

- Я спостерігав за тим, як відновлювався театр, впродовж декількох років Євген (син Олександра Лебедєва – ред.) і його батько показували мені фотографії... Ми тільки що побачили цей театр. По перших враженнях: це не театр, а коштовний камінь, - говорить Кевін Спейсі.

- Театр дуже красивий, я думаю, що акторам буде тут приємно грати, тут приємна атмосфера, - ділиться враженнями Джон Малкович.

У планах Олександра Лебедєва – проведення в чеховському театрі Ялти щорічної міжнародної театральної конференції. Головна мета - обмін досвідом між провідними театрами світу. Також у планах створення міжнародного фонду імені Чехова (для підтримки театрального мистецтва).

- Ми абсолютно точно спробуємо привозити сюди (до Ялти – ред.) раз на рік на тиждень кращі театри світу, які працюватимуть один з одним у майстер-класі. Потім звідси виходитиме щось, що гратимуть і в Москві, і в Нью-Йорку, і в Лондоні. Такого взагалі ніхто не робив! Мені хочеться сподіватися, що жителі Криму, жителі України і ті, хто знайдуть можливість приїхати сюди, тільки виграють від того, що ми придумали, – відзначає Лебедєв.

Не виключено, що перші постановки в рамках проекту з`являться у вересні 2009-го року.

- Не раніше. Це ж божевільна робота, у всіх графіки розписані на багато років вперед! - каже меценат.

На запитання, як тоді вдалося залучити Спейсі і Малковича до проекту, відповідає: «Ми давно дружимо, у нас є спільні речі. Ми їм допомагаємо, вони нам – як сьогодні... Вони блискучі театральні актори і режисери. І вони, звичайно, Чехова обожнюють».

- Тобто фінанси не первинні були в їх мотивах? – цікавилися журналісти.

- Ні, ні, ну що ви! Вони і не поїдуть сюди за гроші, вони заможні люди. Вони вважають, що це велика справа – театр Чехова в Ялті, - завіряє Лебедєв...

Джон Малкович у п`єсах Чехова не грав, хоча і пропонували. Якось не склалося, говорить актор.

А Спейсі, познайомившись із творчістю Чехова в старших класах школи, потім грав Треплєва в «Чайці». У травні 2009 року лондонський драмтеатр The old Vic, художнім керівником якого останні декілька років є актор, планує чеховський спектакль. Над перекладом однієї з п`єс Чехова працює британський драматург і сценарист Том Стоппард (він теж приїхав з голлівудськими зірками до Ялти, але з журналістами не спілкувався).

Не виключено, що постановка Чехова за участю Кевіна Спейсі колись пройде і в Ялті.

- Сподіваюся, одного дня я приїду і зроблю це на сцені цього театру (театру Чехова - ред.), і я погляну, як Джон Малкович зіграє тут, - посміхається Спейсі.

- Ми хочемо розпочати великий амбітний проект, років через 10 побачимо, що з цього вийде. У акторів різних країн багато спільного і є, чим поділитися, ми можемо не погоджуватися з політикою тієї чи іншої країни, але актори можуть об`єднувати людей, - говорить «оскароносець» Спейсі.

Людмила Тузова. Фото кінозірок - Олексія Сувірова/ УНІАН