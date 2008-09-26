Покарання п’яним водіям - від $500 штрафу до 10 років позбавлення прав

Відповідно до закону щодо посилення відповідальності учасників дорожнього руху, покарання водіїв за керування транспортом у нетверезому стані передбачене покарання - від стягнення 2 тис. 550 грн. штрафу до 10 років позбавлення прав на керування автомобілем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Держдепартаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, у першому випадку затримання водія у нетверезому стані на нього накладатиметься штраф в розмірі від 2 тис. 550 грн. до 3 тис. 400 грн. Протокол складатиме співробітник ДАІ на місці затримання, а суд вирішуватиме призначення відповідної суми штрафу, або позбавлення прав керування на термін від 1,5 до 2 років, або адміністративний арешт на 7-10 діб чи громадські роботи на період 40-50 год. Ці роботи не можуть вестися понад 4 год. на добу.

Внаслідок повторного затримання у нетверезому стані водій позбавляється прав керування автомобілем на 2-3 роки за рішенням суду з конфіскацією автомобіля чи без цього.

Як альтернативна міра покарання може бути застосований адміністративний арешт на термін 10-15 діб або громадські роботи на період від 50 до 60 годин.

Якщо водій затримується за кермом у нетверезому стані втретє, він позбавляється прав керування на термін 10 років з конфіскацією транспортного засобу.