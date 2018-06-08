Як у Сімферополі автономію Криму захищали (фоторепортаж)

Позбавити Крим статусу автономії, а місто Севастополь – спеціального статусу – з такою вимогою виступає Всеукраїнська організація «Свобода».

Подальше існування Кримської автономії і спецстатусу Севастополя може призвести до поглиблення як внутрішньої, так і зовнішньої кризи в Україні, вважає голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

- Автономний статус Криму та спеціальний статус Севастополя загрожують національній безпеці України. Крим став своєрідною теплицею для промосковських посіпак та кремлівських засланців, які приїздять сюди вправлятися в ораторських здібностях і випробовувати наше терпіння скандальними заявами, - говорить лідер «Свободи».

На його думку, ліквідація автономії і спецстатусу Севастополя «позбавить Кремль можливості застосувати відпрацьований в Абхазії та Південній Осетії план вторгнення на територію чужої країни, який є частиною «путінської доктрини».

ВО «Свобода» розраховує найближчим часом розпочати збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму про надання Криму статусу області та ліквідації спецстатусу Севастополя.

27 вересня у Києві відбулися збори громадян з метою створення ініціативної групи з підготовки проведення референдуму. Аналогічні збори, за даними Тягнибока, вже проведені в більшості областей України.

28 вересня організація «Свобода» намагалася провести збори в Сімферополі, але її активістів чекав «теплий» прийом - кулаки, непристойні жести і метання кефіром.

Спробували зірвати засідання ініціативної групи представники кримських організацій Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України, Російської громади та «Русского блоку».

- Ми твердо заявляємо: руки геть від автономії! - сказав лідер комуністів Криму Леонід Грач.

Праві збиралися пройти у бік центральної вулиці Пушкіна, до Будинку офіцерів, але їх зустрів «живий ланцюг» лівих.

- Люди стояли, взявшись за руки, скандуючи: «Бандерівці, геть з Криму!», - заявили в КПУ.

Правих і лівих розділяв ланцюг правоохоронців. Кордон кілька разів проривали.

У результаті – активісти правих сил так і не змогли пройти до Будинку офіцерів.

Зі свого боку Кримська організація Всеукраїнського об`єднання «Свобода» стверджує, що в Сімферополі все ж таки вдалося провести збори ініціативної групи з підготовки до проведення референдуму. Щоправда, не в Будинку офіцерів, а прямо на вулиці, біля нього.

- Було обрано ініціативну групу та підготовлено необхідні документи для подання до Сімферопольської міської ради відповідно до Закону України про всеукраїнський референдум, - йдеться у повідомленні прес-служби кримської «Свободи».

За словами начальника міліції громадської безпеки Криму Миколи Федоряна, міліції вдалося впоратися з ситуацією, ніяких особливих подій не сталося, тому ніяких справ порушено не буде...

Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко впевнений, що для зміни автономного статусу Криму на обласний немає жодних підстав.

- Автономія є, була і буде, - наголосив він, додавши, що автономний статус Криму закріплений, зокрема, Конституцією України.

Кримський спікер вважає, що ВО «Свобода» заявами - на зразок закликів змінити статус Криму - намагається зайвий раз про себе нагадати.

А постійний представник Президента в Криму Леонід Жунько вважає: «ті, хто сьогодні говорить про ліквідацію Автономної Республіки Крим, робить це надто пізно».

- Можна було свого часу цього не робити - цієї автономії, коли її й не було. Але коли її створили, коли вона є конституційним суб`єктом, думаю, що жодні зміни, ані спроби, ані навіть думки ні в кого не повинно бути жодної. Хто про нас думатиме серйозно, якщо ми не поважаємо власну Конституцію? - зазначив постпред глави держави.

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН