Російські дипломати розповсюдили в ОБСЄ звернення Грача щодо Криму

Україна розцінює як недружню акцію розповсюдження російськими дипломатами в ОБСЄ звернення про нібито грубе порушення владою України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, до МЗС України було викликано радника-посланника Посольства Російської Федерації в Україні Всеволода ЛОСКУТОВА у зв’язку із розповсюдженням у рамках ОБСЄ російським Постійним представництвом звернення учасників мітингу «Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим».

Дипломату було заявлено, що такий крок російської сторони не може бути розцінено інакше як недружню акцію, яка є продовженням практики втручання Російської Федерації у внутрішні справи інших держав.

МЗС України зажадало від російської сторони негайних пояснень щодо «відвертих антиукраїнських дій» її дипломатичної місії при ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, звернення «Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим» було прийнято 14 вересня на мітингу в Сімферополі. Мітингувальники, зокрема, попросили Організацію об`єднаних націй, Організацію безпеки та співпраці в Європі, Раду Європи, керівників низки держав направити своїх представників до Криму для вивчення «фактів грубого нехтування норм Конституції Автономної Республіки Крим, організації так званих «ініціатив» з ліквідації самої автономії, нехтування політичних, економічних, культурних прав і свобод громадян, які проживають у Криму».

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ надіслав звернення в ООН, Раду Європи і ОБСЄ, керівникам 11 держав (президентам Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Франції та США, прем`єр-міністрам Великої Британії, Італії та Канади, федеральному канцлеру Німеччини та голові Китайської Народної Республіки).